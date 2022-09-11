Как прошла ночь в городе: сразу 5 воздушных тревог, кадыров собрался штурмовать Одессу

Ночь в Одессе 11 сентября была очень беспокойной. Воздушную тревогу объявляли сразу 5 раз. А правящий российскими оккупантами в Чечне кадыров заявил, что собирается бать Одесу штурмом.

Об этом в утреннем обращении рассказал Сергей Братчук, спикер Одесской областной военной администрации.

Тревожная ночь как в городе, так и в области. На этот час пять раз звучала тревога. Но, слава богу, обстрелов не было. Проявляет активность вражеская авиация. Прошу вас реагировать на сигналы воздушной тревоги, беречь себя и своих родных,

— сказал Братчук.

Также он рассказал, что в Черном море находятся 13 кораблей черноморского флота российской федерации. Сейчас они жмутся к побережью временно оккупированного Крыма. Среди них на боевом дежурстве два корабля–ракетоносителя с общей возможностью запуска 16 крылатых ракет. Поэтому вероятность нанесения ракетных ударов остается очень высокой.

Прокомментировал Сергей Братчук и планы кадырова по захвату Одессы:

Там какой то кадырка заявил, что пытается снова идти на Одессу и нас штурмовать. Мы уже этого дерьма дон-дона слышали очень много и не только от него. Пусть он про это расскажет тем, кому наши военные надрали задницы на Херсонском и на Харьковском направлениях.

Ранее кадыров заявил, что готов направить 10 тысяч бойцов, чтобы вернуть освобожденные Украиной от оккупантов города и села в Харьковской и Херсонской областях. А после они помаршируют до Одессу.

Сейчас в нашем регионе ситуация полностью контролируемая. На Харьковском и Южнобугском направлениях Вооруженные силы Украины продолжают успешное контрнаступление.

Впрочем, Сергей Братчук предостерегает от безрассудного упоения победами:

Враг опасный. К сожалению, сегодня не идет речь о том, что мы гоним врага до наших границ или освобождаем территорию временно оккупированного Крыма. До этого еще очень далеко. Это те реалии, в которых нам приходится жить.

По его словам в Украине понимают, что враг опасен – у него еще есть пушечное мясо, у него есть еще оружие.

Да, это пушечное мясо, извините, долбо**бы, но они есть. Есть оружие. Не такое современное, как у нас, но оно есть, и этого железа много. Поэтому работаем на победу, путь еще очень тяжелый. Не надо завышенных ожиданий, чтобы из этого не выросла маленькая или большая зрада. А верить в нашу победу надо всегда, потому что это правда.

— говорит Сергей Братчук.