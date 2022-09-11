Новости Одессы и Одесской области

Как прошла ночь в городе: сразу 5 воздушных тревог, кадыров собрался штурмовать Одессу

Как прошла ночь в городе: сразу 5 воздушных тревог, кадыров собрался штурмовать Одессу

Ночь в Одессе 11 сентября была очень беспокойной. Воздушную тревогу объявляли сразу 5 раз. А правящий российскими оккупантами в Чечне кадыров заявил, что собирается бать Одесу штурмом.

Об этом в утреннем обращении рассказал Сергей Братчук, спикер Одесской областной военной администрации.

Тревожная ночь как в городе, так и в области. На этот час пять раз звучала тревога. Но, слава богу, обстрелов не было. Проявляет активность вражеская авиация. Прошу вас реагировать на сигналы воздушной тревоги, беречь себя и своих родных,

— сказал Братчук.

Также он рассказал, что в Черном море находятся 13 кораблей черноморского флота российской федерации.  Сейчас они жмутся к побережью временно оккупированного Крыма. Среди них на боевом дежурстве два корабля–ракетоносителя с общей возможностью запуска 16 крылатых ракет. Поэтому вероятность нанесения ракетных ударов остается очень высокой.

Прокомментировал Сергей Братчук и планы кадырова по захвату Одессы:

Там какой то кадырка заявил, что пытается снова идти на Одессу и нас штурмовать. Мы уже этого дерьма дон-дона слышали очень много и не только от него. Пусть он про это расскажет тем, кому наши военные надрали задницы на Херсонском и на Харьковском направлениях.

Ранее кадыров заявил, что готов направить 10 тысяч бойцов, чтобы вернуть освобожденные Украиной от оккупантов города и села в Харьковской и Херсонской областях. А после они помаршируют до Одессу.

Сейчас в нашем регионе ситуация полностью контролируемая.  На Харьковском и Южнобугском направлениях Вооруженные силы Украины продолжают успешное контрнаступление.

Впрочем, Сергей Братчук предостерегает от безрассудного упоения победами:

Враг опасный. К сожалению, сегодня не идет речь о том, что мы гоним врага до наших границ или освобождаем территорию временно оккупированного Крыма.  До этого еще очень далеко. Это те реалии, в которых нам приходится жить.

По его словам в Украине понимают, что враг опасен – у него еще есть пушечное мясо, у него есть еще оружие.

 Да, это пушечное мясо, извините, долбо**бы, но они есть. Есть оружие.  Не такое современное, как у нас, но оно есть, и этого железа много. Поэтому работаем на победу, путь еще очень тяжелый. Не надо завышенных ожиданий, чтобы из этого не выросла маленькая или большая зрада. А верить в нашу победу надо всегда, потому что это правда.

— говорит Сергей Братчук.

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить