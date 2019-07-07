Как потребителю оформить письменное обращение по вопросам поставки газа?

Чтобы не стоять в утомительных очередях, в ООО «Одессагаз — Поставку» можно обратиться и с письменным обращением. Как это правильно сделать, а также о сроках рассмотрения писем «Одесской жизни» рассказали в пресс-центре компании.
По каким вопросам примут обращение?
В ООО «Одессагаз — Поставке» помогут разобраться в вопросах, касающихся начислений и оплаты за потребленный газ, в частности:
- произвести сверку оплаты и начислений за газ;
- оформить реструктуризацию долга;
- решить вопросы с оплатой по льготным расценкам;
- уточнить информацию по оформленной субсидии.
Для того чтобы решить проблему, не обязательно приходить в абонотдел компании. Оформить обращение или жалобу можно и в письменной форме.
Как оформить документ?
В соответствии с Законом Украины «Об обращениях граждан» №393/96-ВР от 02.10.1996 года (в редакции от 11.10.2018года), в письменном обращении необходимо указать:
- фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя;
- суть затронутого вопроса или жалобы.
Обратите внимание: обращение должно быть подписано заявителем с указанием даты.
Без соблюдения этих требований запрос возвращается заявителю с соответствующими разъяснениями (не позднее чем через 10 дней с даты его поступления).
Сроки рассмотрения заявок
Обращения рассматриваются и решаются в срок не более одного месяца (со дня их поступления). Но существуют и нюансы:
- если обращение не требует дополнительного изучения, его рассматривают от одного до 15 дней со дня получения;
- если в течение месяца решить затронутые в обращении вопросы невозможно, устанавливается срок (не более 45 дней), необходимый для его рассмотрения, о чем дополнительно сообщается заявителю;
- по обоснованному письменному требованию заявителя срок рассмотрения может быть сокращен;
- обращения граждан, которые имеют установленные законодательством льготы, рассматриваются в первоочередном порядке.
Не рассматриваются повторные обращения от одного и того же гражданина по одному и тому же вопросу, если первое решено по существу.
Куда обращаться?
ООО «Одессагаз — Поставка» находится по адресу: 65026, г. Одесса, ул. Приморская, 47/1.
Электронная почта: postavka@gazpostach.od.ua; postavka@odgaz.odessa.ua.
Контакт-центр: 0 (800) 20-10-04(бесплатно), (093) 170-36-66 (по тарифам вашего мобильного оператора).
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