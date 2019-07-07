Как потребителю оформить письменное обращение по вопросам поставки газа?

Чтобы не стоять в утомительных очередях, в ООО «Одессагаз — Поставку» можно обратиться и с письменным обращением. Как это правильно сделать, а также о сроках рассмотрения писем «Одесской жизни» рассказали в пресс-центре компании.

По каким вопросам примут обращение?

В ООО «Одессагаз — Поставке» помогут разобраться в вопросах, касающихся начислений и оплаты за потребленный газ, в частности:

произвести сверку оплаты и начислений за газ;

оформить реструктуризацию долга;

решить вопросы с оплатой по льготным расценкам;

уточнить информацию по оформленной субсидии.

Для того чтобы решить проблему, не обязательно приходить в абонотдел компании. Оформить обращение или жалобу можно и в письменной форме.

Как оформить документ?

В соответствии с Законом Украины «Об обращениях граждан» №393/96-ВР от 02.10.1996 года (в редакции от 11.10.2018года), в письменном обращении необходимо указать:

фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя;

суть затронутого вопроса или жалобы.

Обратите внимание: обращение должно быть подписано заявителем с указанием даты.

Без соблюдения этих требований запрос возвращается заявителю с соответствующими разъяснениями (не позднее чем через 10 дней с даты его поступления).

Сроки рассмотрения заявок

Обращения рассматриваются и решаются в срок не более одного месяца (со дня их поступления). Но существуют и нюансы:

если обращение не требует дополнительного изучения, его рассматривают от одного до 15 дней со дня получения;

если в течение месяца решить затронутые в обращении вопросы невозможно, устанавливается срок (не более 45 дней), необходимый для его рассмотрения, о чем дополнительно сообщается заявителю;

по обоснованному письменному требованию заявителя срок рассмотрения может быть сокращен;

обращения граждан, которые имеют установленные законодательством льготы, рассматриваются в первоочередном порядке.

Не рассматриваются повторные обращения от одного и того же гражданина по одному и тому же вопросу, если первое решено по существу.

Куда обращаться?

ООО «Одессагаз — Поставка» находится по адресу: 65026, г. Одесса, ул. Приморская, 47/1.

Электронная почта: postavka@gazpostach.od.ua; postavka@odgaz.odessa.ua.

Контакт-центр: 0 (800) 20-10-04(бесплатно), (093) 170-36-66 (по тарифам вашего мобильного оператора).

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