Как после реконструкции выглядит спорткомплекс “Динамо” в Одессе (фото)

Три года продолжалась масштабная реконструкция спорткомплекса “Динамо”. И вот, в дни празднования 95-летия основания спортивного общества объект торжественно открыли.

Торжество посетили глава одесского отделения Национального олимпийского комитета Украины, олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Николай Мильчев, первый замглавы ФСК “Динамо” Виктор Корж, глава Нацполиции в Одесской области Олег Бех, спортсмены.

Порядка 35 миллионов гривен было потрачено на реконструкцию. Основные средства – собственные “динамовские” и Нацполиции, плюс еще три миллиона гривен было выделено из бюджета Одесской области.

За эти деньги была полностью заменена крыша здания, утеплены фасады, установлена новая вентиляция. Внутри комплекса отремонтированы раздевалки, в бассейне сменили плитку и системы фильтрации, отремонтировали залы для занятий борьбой, гимнастикой и баскетбольный зал, закупили оборудование. Сейчас обновленный корпус может принять 1,8 тыс. спортсменов.

– На счету украинских динамовцев – 169 наград, 68 из которых получены за годы независимости Украины, — отметил первый заместитель Председателя ФСТ «Динамо» Виктор Корж. – Кроме тренировок динамовцев, с 2017 года спорткомплекс служит базой для тренировки наших олимпийцев.

«Динамо» Украины развивает и поддерживает разные виды спорта: легкую и тяжелую атлетику, плавание, баскетбол, вольную борьбу, а с нынешнего дня еще и тхэквондо. В планах руководства – построить еще и банный комплекс, где спортсмены после напряженных тренировок смогут расслабить мышцы.

Занятия для спортсменов, детей из малообеспеченных семей, участников АТО – бесплатные. А вот всем остальным придется или покупать месячный абонемент либо оплачивать единоразовое посещение тренировки.

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