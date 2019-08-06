Как полиция в Белгороде-Днестровском с рекламой наркотиков боролась

Правоохранители устроили рейд, закрашивая граффити с адресами сайтов, распространяющих наркотические препараты.

Как сообщает местное издание «БессарабияINFORM», правоохранители вооружились кисточками с краской и вышли на улицы города. Все для того, чтобы уничтожить надписи, подсказывающие, где приобрести наркотики через интернет.

Таких пометок в городе немало. Их можно заметить на стенах высоток, в парках на деревьях, на спортивных площадках, даже на школьном дворе.

Всего за сутки правоохранители закрасили около 40 надписей. Помогали городские общественники, которые тоже подключились к рейду. Вместе обошли не только людные места, а и заброшенные уголки города, так как часто рекламу оставляют на гаражах, заборах и полуразрушенных зданиях.

Фото: ГУНП в Одесской области