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Как перенести одесскую жару? Советы медиков

Как перенести одесскую жару? Советы медиков

Завтра, по прогнозам синоптиков, наш город ждет ещё один жаркий день. Одесские медики напоминают, какие меры следует принять для хорошего самочувствия в летнюю жару.

Как выходить на улицу?

  • ограничьте пребывание на улице, особенно с 11 до 17 часов. Если нужно выйти на улицу, старайтесь перемещаться по затененной стороне.
  • выбирайте светлую просторную одежду из легких натуральных тканей (хлопок, лен, шелк). Откажитесь от ношения тугих поясов и ремней, которые ухудшают кровообращение.
  • надевайте широкополые шляпы или панамы, полностью закрывающие голову и лицо от солнечных лучей. В жару также стоит отказаться от обуви на каблуках, чтобы избежать отечности.
  • пользуйтесь солнцезащитной косметикой не только на пляже, но и выходя на улицу для предотвращения фотостарения кожи.

Вода и питание

  • соблюдайте водно-питьевой режим. В жару пить надо не менее 1,5-2 литров жидкости в день. Однако больным с сердечно-сосудистой недостаточностью количество выпиваемой жидкости надо ограничить. Пейте часто небольшими порциями — по 100-200 мл каждый час.
  • для питья используйте кипяченую или бутилированную воду.
  • откажитесь от кофе и сладких газированных напитков в пользу негазированной воды, ягодных и фруктовых компотов. Полностью исключите алкоголь — он вызывает обезвоживание организма.
  • отдайте предпочтение овощам и фруктам. Откажитесь от слишком жирной и соленой пищи. Больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендовано включать в рацион рыбу, особенно морскую.
  • пищу нужно подвергать тщательной термической обработке, чтобы избежать кишечных инфекций. Нельзя оставлять приготовленную еду при комнатной температуре, а также долго хранить ее в холодильнике. Покупать следует только свежие и целые фрукты и овощи.
  • овощи и фрукты тщательно промывайте под водопроводной проточной водой, а для детей – дополнительно ополосните кипяченой или бутилированной водой.
  • не покупайте еду на пляже — неизвестно, в каких санитарных условиях она приготовлена и сколько времени хранится. При первых признаках пищевого отравления следует немедленно обратиться к врачу.

Что делать дома?

  • дома чаще делайте влажную уборку, затеняйте окна.
  • при пользовании кондиционером, чтобы не было резкого перепада, температуру в помещении следует устанавливать не намного ниже, чем снаружи – оптимальная разница не более 5 градусов.
  • кондиционер должен находиться на расстоянии двух-трех метров от человека и располагаться так, чтобы не было сквозняка, иначе он может стать причиной возникновения острых респираторных заболеваний.

Как быть за рулем?

  • Людям, имеющим проблемы со здоровьем, в жару желательно отказаться от управления автомобилем.
  • Ни в коем случае нельзя оставлять в запертой машине детей, так как в салоне создается крайне высокая температура, которая может привести к возникновению теплового удара вплоть до фатальных последствий. Помните об ответственности за домашних питомцев – их также нельзя запирать в машине.

Когда обращаться к врачу?

  • при тепловом ударе человека нужно перенести в тень, приподнять его ноги, дать попить воду комнатной температуры, обтереть тело мокрым полотенцем и положить влажный компресс на голову. Если в течение 30 минут состояние не улучшается — нужно вызывать скорую помощь «103».
  • пациентам с хроническими заболеваниями следует иметь при себе назначенные врачом лекарства и принимать их согласно назначению. При нарушениях в состоянии здоровья обратитесь к врачу.
  • в зоне повышенного внимания — дети до пяти лет, особенно дети первого года жизни, пожилые люди, пациенты с сахарным диабетом, ожирением, болезнями сердечно-сосудистой или дыхательной систем.

Фото из открытых источников.

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