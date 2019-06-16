Как перенести одесскую жару? Советы медиков

Завтра, по прогнозам синоптиков, наш город ждет ещё один жаркий день. Одесские медики напоминают, какие меры следует принять для хорошего самочувствия в летнюю жару.

Как выходить на улицу? ограничьте пребывание на улице, особенно с 11 до 17 часов. Если нужно выйти на улицу, старайтесь перемещаться по затененной стороне.

выбирайте светлую просторную одежду из легких натуральных тканей (хлопок, лен, шелк). Откажитесь от ношения тугих поясов и ремней, которые ухудшают кровообращение.

надевайте широкополые шляпы или панамы, полностью закрывающие голову и лицо от солнечных лучей. В жару также стоит отказаться от обуви на каблуках, чтобы избежать отечности.

пользуйтесь солнцезащитной косметикой не только на пляже, но и выходя на улицу для предотвращения фотостарения кожи. Вода и питание соблюдайте водно-питьевой режим. В жару пить надо не менее 1,5-2 литров жидкости в день. Однако больным с сердечно-сосудистой недостаточностью количество выпиваемой жидкости надо ограничить. Пейте часто небольшими порциями — по 100-200 мл каждый час.

для питья используйте кипяченую или бутилированную воду.

откажитесь от кофе и сладких газированных напитков в пользу негазированной воды, ягодных и фруктовых компотов. Полностью исключите алкоголь — он вызывает обезвоживание организма.

отдайте предпочтение овощам и фруктам. Откажитесь от слишком жирной и соленой пищи. Больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендовано включать в рацион рыбу, особенно морскую.

пищу нужно подвергать тщательной термической обработке, чтобы избежать кишечных инфекций. Нельзя оставлять приготовленную еду при комнатной температуре, а также долго хранить ее в холодильнике. Покупать следует только свежие и целые фрукты и овощи.

овощи и фрукты тщательно промывайте под водопроводной проточной водой, а для детей – дополнительно ополосните кипяченой или бутилированной водой.

не покупайте еду на пляже — неизвестно, в каких санитарных условиях она приготовлена и сколько времени хранится. При первых признаках пищевого отравления следует немедленно обратиться к врачу. Что делать дома? дома чаще делайте влажную уборку, затеняйте окна.

при пользовании кондиционером, чтобы не было резкого перепада, температуру в помещении следует устанавливать не намного ниже, чем снаружи – оптимальная разница не более 5 градусов.

кондиционер должен находиться на расстоянии двух-трех метров от человека и располагаться так, чтобы не было сквозняка, иначе он может стать причиной возникновения острых респираторных заболеваний. Как быть за рулем? Людям, имеющим проблемы со здоровьем, в жару желательно отказаться от управления автомобилем.

Ни в коем случае нельзя оставлять в запертой машине детей, так как в салоне создается крайне высокая температура, которая может привести к возникновению теплового удара вплоть до фатальных последствий. Помните об ответственности за домашних питомцев – их также нельзя запирать в машине. Когда обращаться к врачу? при тепловом ударе человека нужно перенести в тень, приподнять его ноги, дать попить воду комнатной температуры, обтереть тело мокрым полотенцем и положить влажный компресс на голову. Если в течение 30 минут состояние не улучшается — нужно вызывать скорую помощь «103».

пациентам с хроническими заболеваниями следует иметь при себе назначенные врачом лекарства и принимать их согласно назначению. При нарушениях в состоянии здоровья обратитесь к врачу.

в зоне повышенного внимания — дети до пяти лет, особенно дети первого года жизни, пожилые люди, пациенты с сахарным диабетом, ожирением, болезнями сердечно-сосудистой или дыхательной систем. Фото из открытых источников. *Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.