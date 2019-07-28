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Новости Одессы и Одесской области

Как отдыхали на одесском пляже в 1933 году (фото)

Как отдыхали на одесском пляже в 1933 году (фото)

Пользователи соцсетей обсуждают раритетные фото Южной Пальмиры, разгулявшиеся в интернете. На черно-белых снимках видно, как 80 с лишним лет назад развлекались на одесском пляже.

Фотографии сделал в 1933 году знаменитый бельгийский писатель Жорж Сименон. Он озаглавил серию фоторабот «Народ, который хочет есть», так как в Украине в это время буйствовал Голодомор. Снимками писатель проиллюстрировал книгу под названием «Мои учения. Репортажи 1931-1946 гг.».

Позже фотографии показал миру в биографической киноленте «Жорж Сименон. Писатель. Фотограф»  видеоартист из Бельгии Фредди Бонмарьяж. Вскоре после того, как фильм увидел свет, фото впервые попали в сеть. А недавно их выложили в группу «Пустощі східноєвропейської Кліо», где пост с уникальными снимками тут же вызвал большой интерес у интернет-пользователей.

Поклонники фотоискусства отмечают, что в снимках ощущается рука мастера.  Пишут и о том, что Одесса спустя 86 лет совсем не та, что раньше. Это хорошо видно, например, на снимках, сделанных в Аркадии, где от милой сердцу простоты старого города практически ничего не осталось.

Больше фото здесь: https://lingvik.livejournal.com/photo/album/673/?page=1

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Редакция
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