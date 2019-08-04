Как одесская непогода вносила свои коррективы в работу фестиваля «Зеленая волна»

Стихия в виде ливня и ветра накрывала Одессу волнообразно, но как-то очень уж долго — практически весь день и ночь. Непогода внесла немалые «коррективы» в работу фестиваля «Зеленая волна».

Утро последнего дня этого книжного праздника представляло из себя печальную картину: сломанные палатки, суетящиеся сотрудники, которые пытаются избавиться от водных «мешков», собравшихся на «крышах». И, конечно же, почти полное отсутствие торговли.

Некоторые издатели, приехавшие в Одессу, говорят, что пострадало много книг, другие рассказывали, как у кого-то книжная продукция «вчера плыла прямо по парку». Некоторые вообще признались, что «теперь придется многое сдавать в макулатуру».

Впрочем, так произошло далеко не со всеми. Другие издатели уже с утра продолжали работать в обычном режиме. На мой вопрос ответили, что «непогода была обещана еще накануне, и мы к этому подготовились: книги были тут же уложены в приготовленные пакеты, правильно упакованы, и теперь с ними все в порядке». Третьи вообще только улыбались: «Мы больше пострадали, чем наши книги. Мы насквозь промокли, а книги — нет, мы о них позаботились».

Часа через два, ближе к полудню, картина стала меняться: далеко не все, но многие уже разложили свой товар, а книголюбы, пусть и не «толпами», стали появляться у книжных лотков. На одном из них даже появилось оптимистичное изречение в тему дня и самого фестиваля: «У нас дождя нет! Только книги!».

А вот в субботу обстановка была удручающей. Если обычно мы говорим, что «Одессу накрыло Зеленой волной», то получилось так, что вчера саму «Зеленую волну» накрыло грозой с могучим ливнем.

Торгующие и представляющие книги стали с бешеной скоростью спасать свои издания, а люди бросились врассыпную: кто почему-то бежал вглубь парка им. Шевченко, кто бежал к ул. Маразлиевской, кто еще куда.

Вскоре ливень уже стоял стеной, она лилась по ступенькам, ведущим к выходу, поэтому многим пришлось чуть ли не пускаться вплавь. Мгновение — и книжная аллея опустела. В палатках остались лишь продавцы и издатели со своими книгами.

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