Как найти пропавшего или погибшего во время войны человека

Нацполиция запустила еще один номер «горячей линии» по поиску пропавших или погибших в результате военных действий России в Украине.
Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.
👉 0 800 21 21 51 – по этому номеру вы можете получить информацию о процедуре розыска родных или знакомых.
Звонки бесплатные и принимаются операторами круглосуточно.
Напоминаем: Национальная полиция Украины открыла «горячую линию» для родственников погибших в результате военных действий России.
Подробно: https://t.me/UA_National_Police/2993