Как найти пропавшего или погибшего во время войны человека

В Одесской области простились с погибшим спецназовцем Житель села Першотравневое Александр Пархоменко погиб 30 апреля в бою на Донбассе. Воину было 22 года. ПОДРОБНЕЕ

В 2022 году пляжного сезона в Одессе не будет Из-за вторжения россии одесские пляжи и морская акватория перед Одессой заминированы. Купаться сейчас опасно для жизни. Разминирование проведут после завершения войны и на это понадобится немало времени. ПОДРОБНЕЕ