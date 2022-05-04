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Как найти пропавшего или погибшего во время войны человека

Как найти пропавшего или погибшего во время войны человека

Нацполиция запустила еще один номер «горячей линии» по поиску пропавших или погибших в результате военных действий России в Украине.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

👉 0 800 21 21 51 – по этому номеру вы можете получить информацию о процедуре розыска родных или знакомых.

Звонки бесплатные и принимаются операторами круглосуточно.

Напоминаем: Национальная полиция Украины открыла «горячую линию» для родственников погибших в результате военных действий России.

Подробно: https://t.me/UA_National_Police/2993

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Редакция ПРОФИЛЬ

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