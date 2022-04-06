Как найти и похоронить жертв палачей: телефон горячей линии

Армия страны-агрессора оставляет после себя тысячи жертв. Причины их гибели разные, поэтому сразу опознать и похоронить близких не всегда возможно. Особенно — когда это массовые захоронения жертв или люди, погребенные под завалами многоэтажных домов.

В освобожденных от российских войск населенных пунктах сотрудники Национальной полиции круглосуточно работают над поиском и идентификацией погибших мирных людей.

Тела жертв военной агрессии России направляют на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. После проведение необходимых исследований тела погибших передают родственникам для погребения.

Узнать какую-либо информацию о погибших можно по номеру специальной «горячей линии»:

0-894-201-867.

Телефон работает круглосуточно. Операторы готовы предоставить необходимую консультацию и разъяснение по процедуре захоронения.

Единственная просьба от полицейских — использовать указанный номер по назначению. С другими вопросами просят обращаться в региональные органы полиции.