Ключевые моменты
- Прогноз магнитных бурь на 31 июля — шторма не предвидится.
Как сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA,в четверг, 31 июля, ожидается солнечная активность с К-индексом 3,7 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.
Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, прыжки давления, сонливость, усталость и перепады настроения.
К-индекс помогает классифицировать интенсивность бурь: значения до 4 обычно не вызывают последствий, тогда как уровень 5 и более может повлечь за собой серьезные сбои. При очень высоких показателях, таких как 7 или 8, даже возможно возникновение полярного сияния в регионах, где оно обычно не наблюдается.
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Как облегчить самочувствие в дни магнитных бурь
Медикаментозного средства, которое бы нейтрализовало действие бурь, не существует. Однако есть ряд советов, которые могут помочь:
- поддерживайте режим дня и качественный сон,
- питайтесь умеренно, избегайте вредной пищи, кофе, алкоголя,
- пейте больше воды и травяного чая,
- выходите на прогулки, но избегайте палящего солнца,
- легкие физические упражнения или растяжка улучшают настроение,
- важно избегать эмоциональных перегрузок,
- людям с хроническими болезнями следует иметь при себе необходимое лекарство.