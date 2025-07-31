магнитные бури

Ключевые моменты

  • Прогноз магнитных бурь на 31 июля — шторма не предвидится.

Как сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA,в  четверг, 31 июля, ожидается солнечная активность с К-индексом 3,7 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, прыжки давления, сонливость, усталость и перепады настроения.

К-индекс помогает классифицировать интенсивность бурь: значения до 4 обычно не вызывают последствий, тогда как уровень 5 и более может повлечь за собой серьезные сбои. При очень высоких показателях, таких как 7 или 8, даже возможно возникновение полярного сияния в регионах, где оно обычно не наблюдается.

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Как облегчить самочувствие в дни магнитных бурь

Медикаментозного средства, которое бы нейтрализовало действие бурь, не существует. Однако есть ряд советов, которые могут помочь:

  • поддерживайте режим дня и качественный сон,
  • питайтесь умеренно, избегайте вредной пищи, кофе, алкоголя,
  • пейте больше воды и травяного чая,
  • выходите на прогулки, но избегайте палящего солнца,
  • легкие физические упражнения или растяжка улучшают настроение,
  • важно избегать эмоциональных перегрузок,
  • людям с хроническими болезнями следует иметь при себе необходимое лекарство.

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