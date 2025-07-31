Ключевые моменты

Прогноз магнитных бурь на 31 июля — шторма не предвидится.

Как сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA,в четверг, 31 июля, ожидается солнечная активность с К-индексом 3,7 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, прыжки давления, сонливость, усталость и перепады настроения.

К-индекс помогает классифицировать интенсивность бурь: значения до 4 обычно не вызывают последствий, тогда как уровень 5 и более может повлечь за собой серьезные сбои. При очень высоких показателях, таких как 7 или 8, даже возможно возникновение полярного сияния в регионах, где оно обычно не наблюдается.

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Как облегчить самочувствие в дни магнитных бурь

Медикаментозного средства, которое бы нейтрализовало действие бурь, не существует. Однако есть ряд советов, которые могут помочь: