Как коммунальщики в Одесской области с покойником судились

Инцидент произошел в Измаиле.
Местное коммунальное предприятие “Жилсервис” обнаружило задолженность за одним из абонентов.
ОБ этом сообщает bessarabiainform.com.
Так, пользователь задолжал около 3,5 тыс. грн за содержание дома и придомовой территории.
Поскольку выплаты долга коммунальщики не дождались, то решили обратиться в суд.
Однако в суде выяснилось, что мужчина-должник умер еще в 2018 году. Факт смерти подтвердили с помощью копии актовой записи.
Так что суд был вынужден отказать КП в удовлетворении ходатайства.
Фото: images-cdn.cian.site
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