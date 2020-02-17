Как коммунальщики в Одесской области с покойником судились

Местное коммунальное предприятие “Жилсервис” обнаружило задолженность за одним из абонентов.

ОБ этом сообщает bessarabiainform.com.

Так, пользователь задолжал около 3,5 тыс. грн за содержание дома и придомовой территории.

Поскольку выплаты долга коммунальщики не дождались, то решили обратиться в суд.

Однако в суде выяснилось, что мужчина-должник умер еще в 2018 году. Факт смерти подтвердили с помощью копии актовой записи.

Так что суд был вынужден отказать КП в удовлетворении ходатайства.

Фото: images-cdn.cian.site

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