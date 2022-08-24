Как дела на фронте на утро Дня Независимости

Сегодня, 24 августа 2022 года, в тот день, когда Украина отмечает День Независимости, ровно полгода с начала вероломного вторжения в нашу страну российских нацистов. 182 дня наш народ героически сражается с путинскими оккупантами. Об оперативной ситуации на фронте на утро сегодняшнего дня докладывает Генштаб Вооруженных сил Украины.

По данным ВСУ, противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей и восстановлении боеспособности пострадавших подразделений.

Продолжаются авиационные и ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, призывают в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны. Противник обстрелял из ствольной артиллерии район населенного пункта Толстодубово Сумской области.

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

На Харьковском направлении оккупанты обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Одноробовка, Карасовка, Борщева, Победа, Русская Лозовая, Замуловка, Базалиевка, Пушкарное, Мосьпаново, Слобожанское, Гусаровка и Чеполь. Враг нанес авиаудары возле Мосьпаново, Гусаровки и Прудянки. Вел воздушную разведку при помощи беспилотных аппаратов недалеко от Дементиевки.

На Славянском направлении противник совершал артиллерийские обстрелы недалеко от Краснополья и Мазановки. Пытался вести разведку у Богородичного. Наши воины нанесли оккупантам огневое поражение и заставили бежать.

На Донецком направлении противник продолжает ведение активных действий.

На Краматорском направлении рашисты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Северска, Закотного и Раздолевки, а также вели воздушную разведку вблизи Звановки и Райгородка.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Бахмут, Соледарь, Зайцево и Белогоровка. Противник вел наступательные бои в направлениях Бахмутского и Кодемы, но безуспешно.

На Авдеевском направлении враг совершал обстрелы из артиллерии разных типов возле Марьинки, Песков, Нетайлового, Красногоровки и Железного. Нанес авиаудар неподалеку от Невельского. Вел наступательные бои в направлении населенных пунктов Пески и Невельское, но успеха не добился.

На Новопавловском направлении под вражеский обстрел попали районы Константиновки и Угледара.

На Запорожском направлении враг вел обстрелы из разнокалиберной артиллерии районы населенных пунктов Малые Щербаки, Шевченко, Железнодорожное, Красное, Времевка, Ольговское и Орестополь. Нанес авиаудары вблизи Ольговского и Новополя. Вел воздушную разведку возле Щербаков, Степного и Васильевки.

На Южнобужском направлении противник продолжает сосредотачивать усилия на содержании занятых районов и сковывании действий Сил обороны.

Также враг задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Степная Долина, Новая Заря, Таврическое, Засилье, Новониколаевка, Широкое, Кобзарцы, Партизанское, Лозовое, Белая Криница, Добрянка, Осокоровка, Потемкино и Трудолюбовка. Нанес авиаудары возле Потемкиного и Лозового. Вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Сухой Пруд и Большое Артаково.

Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей сосредотачивает усилия на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры на территории Украины.

В то же время российские оккупанты несут потери на всех направлениях, где продолжаются боевые действия.