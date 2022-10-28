Как дела на фронте на утро 247-го дня войны в Украине?

Сегодня, в пятницу, 28 октября 2022 года, начались двести сорок седьмые сутки с начала войны в Украине. О том, как наша армия противостоит путинским захватчикам, информирует Генштаб ВСУ.

По официальной информации, противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, в то же время не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах таких населенных пунктов: Андреевка, Белогоровка Луганской области; Бахмут, Бахмутское, Времовка, Зеленополье, Соледар, Майорск, Марьинка, Невельское, Новобахмутовка, Первомайское, Яковлевка Донецкой области.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование позиций по отдельным направлениям, в частности, на левом берегу реки Днепр, активно ведет воздушную разведку и продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам мирного населения.

В течение суток противник нанес 15 авиационных и один ракетный удар, совершил более сорока обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этого пострадали населенные пункты Белогорка, Новая Каменка, Новогреднево Херсонской области, Степное Запорожской области и Марьинка и Павловка Донецкой области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины, предоставляя свою территорию, воздушное пространство и инфраструктуру. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов, в том числе по применению ударных беспилотников (БПЛА).

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском и Слобожанском направлениях – с территории российской федерации, с использованием артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Водологи, Горки, Писаревка и Рыжевка Сумской области и Ольховатка, Волчанск, Охримовка и Старица Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам, минометам, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Петро-Ивановка Харьковской области; Заречное, Ямполевка Донецкой области и Макеевка и Невское в Луганской области;

на Бахмутском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Верхнекаменное, Опросное, Раздоловка, Соледарь, Майорск и Яковлевка;

на Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Невельского, Новомихайловки и Первомайского Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершил артиллерийские обстрелы в районах 15 населенных пунктов. Среди них Белогорье, Гуляйполе, Дорожнянка, Запорожской области и Угледар, Новоселка, Павловка и Пречистовка Донецкой области.

На Южнобужском направлении огневого поражения пострадали районы 20 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения.

По уточненной информации, подтверждено поражение живой силы и техники противника за предыдущие дни. Так, в Запорожской области уничтожены 8 единиц вооружения и военной техники разного типа и ранены до 120 военнослужащих. На временно занятой территории Херсонской области отмечена доставка в лечебные учреждения около 100 раненых оккупантов.

Командование русских оккупационных войск, во избежание панических настроений среди личного состава, всеми путями пытается скрыть реальные потери военнослужащих.

Продолжается так называемая эвакуация с временно занятой территории Херсонской области. Значительное внимание уделяется вывозу медоборудования и имущества, как говорят оккупанты, национализированных предприятий. Так, из населенного пункта Белозерка оборудование местной больницы вывозится в города Скадовск и Геническ. В то же время отмечается усиление группировки врага на правобережной части временно занятой территории Херсонской области мобилизованными военнослужащими численностью до 1000 человек. Их расселяют в жилищах местных жителей, покинувших эти территории.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 29 ударов. Подтверждено поражение 21 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 3 опорных пункта и 5 позиций зенитных ракетных комплексов. Подразделения противовоздушной обороны сбили два вражеских вертолета Ка-52 и один штурмовик Су-25.

Украинские ракетные войска и артиллерия поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и один склад с боеприпасами противника.