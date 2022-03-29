Как дела на фронтах Украины в 34-й день войны?

Сегодня, во вторник, 29 марта 2022 года, начался тридцать четвертый день героического сопротивления украинского народа российскому военному вторжению. Об оперативной ситуации на утро этого дня информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба ВСУ, группа Сил обороны Украины продолжает вести оборонительную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Наша армия успешно сдерживает противника по всем направлениям, а в некоторых районах проводит успешные контрнаступления.

Враг продолжает коварно наносить ракетные и бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые районы украинских городов. Он сосредоточен на хранилищах топлива, чтобы усложнить логистику и создать условия для гуманитарного кризиса.

В нарушение требований Международного гуманитарного права в некоторых временно оккупированных населенных пунктах Киевской, Запорожской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областей российские оккупанты продолжают терроризировать местное население: обстреливают жилые дома; грабят, похищают и заложники мирных жителей, занимаются мародерством.

Объединенные силы Украины за сутки отбили 7 атак противника на Донецком и Луганском направлениях. Наши солдаты уничтожили 12 танков, 10 боевых машин пехоты и 3 единицы мототехники. Враг понес потери.

Защитники Военно-воздушных сил ВСУ за предыдущие сутки сбили 17 воздушных целей – 8 самолетов, 3 вертолета, 4 беспилотника различных типов и 2 крылатых ракеты. Самолеты ВВС нанесли ракетные и бомбовые удары по местам накопления техники и рабочей силы противника. Потери российских оккупантов уточняются.

Фото Генштаба ВСУ