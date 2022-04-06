Как дела на фронтах на утро 42-го дня войны?

Сегодня, в среду, 6 апреля 2022 года, начались сорок вторые сутки героического противостояния Украины военному вторжению путинских оккупантов. О ситуации на фронтах на утро этого дня сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

Согласно обнародованной официальной информации, российская федерация продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства. Основные усилия враг сейчас сосредотачивает на подготовке к наступательной операции, целью которой является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

При этом остается в силе угроза применения противником ракетного вооружения морского, воздушного и наземного базирования. Оккупанты наносят огневое поражение по объектам оборонного комплекса, логистической инфраструктуре и жилым кварталам украинских городов.

Одновременно враг пытается улучшить тактическое положение на Южнобужском направлении. Не исключается использование территории самопровозглашенной «Приднестровско-молдавской республики» для поддержки наступательной операции на указанном направлении. На аэродроме Тирасполь осуществляется подготовка к приему самолетов.

Враг не оставляет попыток привлечения к боевым действиям против Украины наемников из других стран, чтобы восполнить свои потери в живой силе. В то же время, отмечают в Генштабе ВСУ, использование наемников существенного влияния на ход боевых действий не окажет, учитывая их малую численность.

Командование 200-й отдельной мотострелковой бригады из Мурманской области, из состава которой к войне с Украиной привлечены две батальонные тактические группы, осуществляет подготовку военнослужащих для пополнения потерь. По имеющейся информации, общие потери бригады в живой силе составляют около 30%. Одна тактическая группа уже уничтожена, другая – выведена в район восстановления боеспособности в Белгородскую область.

На Волынском направлении признаков формирования противником наступательных группировок нет. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы.

На Полесском направлении оккупанты активных действий не совершали. Часть подразделений врага, которые выведены из указанного направления, находятся на территории Беларуси предположительно с целью их перегруппировки и усиления других группировок. Не исключается оставление на указанной территории подразделений российских войск с целью сковывания действий Сил обороны Украины. Другой целью является оказание помощи республике в прикрытии части белорусско-украинской границы.

На Северском направлении продолжается восстановление оккупационных подразделений врага, ранее выведенных в Брянскую и Курскую области российской федерации.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков и наносить артиллерийские обстрелы по его отдельным районам.

По имеющейся информации, потери 236-й артиллерийской бригады 20-й общевойсковой армии рф составляют около 20% личного состава и вооружения. Это значительно снизило интенсивность действий этой бригады.

На Изюмском направлении оккупанты не оставляют намерений по поводу создания ударной группировки и продолжения наступления в направлении населенных пунктов Славянск и Барвинково.

На Донецком направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений, а также ведет штурм в районах населенных пунктов Попасная, Степное, Новотошковское, Рубежное, Северодонецк и Сладкое, но безуспешно.

Российские оккупанты продолжают активно применять запрещенные международным гуманитарным правом боеприпасы и не оставляют попыток штурма Мариуполя. Защитники города более сорока суток держат героическую оборону, сдерживая превосходящие силы подразделений российских захватчиков.

На Таврическом направлении, в районе населенного пункта Басань, зафиксировано перемещение отдельных подразделений из состава 58-й общевойсковой армии, вероятно, с целью перегруппировки сил.

На Южнобужском направлении враг принимает меры по восстановлению боеспособности и принимает меры по инженерному оборудованию позиций. Продолжается террор гражданского населения на временно оккупированных территориях Херсонской области.

В результате наступательных действий ВСУ враг потерял контроль над населенными пунктами Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка. Продолжаются бои в районе населенного пункта Александровка.

За прошедшие сутки группировка Воздушных сил ВСУ уничтожила 8 крылатых ракет. Авиация ВСУ продолжала поддерживать действия наземных войск сил обороны и наносила воздушные удары по войскам оккупантов.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим!

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ