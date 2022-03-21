Как будут выплачивать помощь по безработице в военное время

Кабинет министров Украины установил порядок регистрации безработных, начисление и выплату помощи по безработице во время войны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Кабмин принял постановление, которым определен порядок регистрации безработных, начисления и выплаты помощи по безработице в период войны.

В Минэкономики сообщают, что украинцы могут подать заявление о предоставлении статуса безработного, назначении помощи, или прекращении регистрации с помощью портала или мобильного приложения «Дія» и электронных сервисов Государственной службы занятости.

В регионах, где Центры занятости не могут обеспечить финансирование помощи, перечисление денег будет осуществлять «Ощадбанк»: на банковский счет получателя либо денежным переводом.

Постановление также предусматривает прекращение регистрации безработного в Центре занятости в случае его отказа от выполнения общественно-полезных работ.

Во время войны украинцы обязаны принимать участие в таких работах по требованию военного командования либо органов местного самоуправления.