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Новости Одессы и Одесской области

Как будут наказывать нардепов за прогулы?

Как будут наказывать нардепов за прогулы?

Верховная Рада приняла законопроект №1035-2, который отменяет выплаты депутатам-прогульщикам.

Согласно данным на сайте парламента, законопроект поддержало 265 депутатов.

Законом предусматривается лишение парламентариев выплат, связанных с выполнением депутатских полномочий (компенсации расходов за аренду жилья, на содержание приемной, за проезд и командировки) в случае их отсутствия без уважительных причин более чем на 1/3 пленарных заседаний в течение месяца или половине заседаний комитета, членом которого является депутат.

В случае отсутствия депутата во время более 70% голосований предусматривается лишение зарплаты.

Лишение депутата соответствующих выплат принимается председателем парламента по результатам решения профильного комитета на основании данных электронной регистрации.

Фото: images.unian.net

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Галина Полищук
Галина ПолищукПРОФИЛЬ
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