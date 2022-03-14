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Кабмин упростил пересечение границы для лиц с инвалидностью

Кабмин упростил пересечение границы для лиц с инвалидностью

Кабинет министров Украины упростил процедуру пересечения границы для отдельных категорий людей с инвалидностью и сопровождающих их лиц. Об этом сообщила глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

Рецепты

В частности, согласно решению правительства, люди с инвалидностью I и II групп, независимо от возраста, имеют право пересекать государственную границу Украины при наличии одного из следующих документов: справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией; удостоверение, подтверждающие соответствующий статус (пенсионное удостоверение либо удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи); справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсии либо социальную помощь.

— Мы увидели, что сейчас во время срочной эвакуации люди с инвалидностью сталкиваются на границе с несколькими проблемами. Первая – то, что большое количество мужчин с инвалидностью I и II групп в возрасте от 18 до 60 лет вообще не имеют военных билетов. А у тех, кто их имеет, нет в билете отметке о непригодности к военной службе, — рассказа Лазебная.

По словам главы Минсоца, в мирное время эта категория граждан просто не имела необходимости оформлять билет либо проставлять отметку о непригодности к военной службе. Сейчас с этой проблемой столкнулись тысячи мужичин с инвалидностью I и II групп, в частности – полностью незрячие, передвигающиеся на инвалидных креслах, костылях.

— Для того чтобы не подвергать людей опасности и не создавать им лишние сложности, мы расширили перечень документов, подтверждающих группу инвалидности, которые могут быть основанием пропуска на границе, — сообщила Марина Лазебная.

Кроме того, вместе с каждым инвалидом I и II групп, требующим постоянной опеки, разрешено пересекать границу одному из членов его семьи первой ступени родства, достигшему 18-летнего возраста. Может сопровождать человека с инвалидностью и опекун,  не состоящий с ним в родстве – также старше 18 лет.

Документом, подтверждающим уход за инвалидом, может стать справка о получении компенсации (помощи, надбавки) за уход.

Человека с инвалидность, признанного недееспособным либо дееспособным ограничено, может сопровождать один опекун, попечитель либо член семьи первой ступени родства, достигший 18-летия.

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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