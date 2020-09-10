Кабмин назначил нового куратора Одесской области: что известно об этом человеке?

Кабмин назначил своих кураторов для регионов Украины. За Одесскую область будет отвечать вице-премьер Ольга Стефанишина.
Об этом рассказал на брифинге министр Кабмина Олег Немчинов.
Ольга Стефанишина работает в руководстве Кабмина с июня 2020 года и занимает должность вице-премьера по вопросам европейской интеграции.
По данным издания УСИ, Ольге Стефанишиной 34 года. Она училась в Одесском национальном экономическом университете на специалиста по финансам и кредиту. Владеет тремя квартирами в Одессе.
Фото: Новое время