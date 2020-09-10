Кабмин назначил нового куратора Одесской области: что известно об этом человеке?

Для любителів мандрівок відривається унікальна можливість пізнати перлину Північного Причорномор’я – Кодимщину. Адже цей край зберігає у своїй скарбничці таїни історії та культури, які тривалий час залишалися незнаними навіть для жителів Одещини. Але саме через терени Кодимщини пролягали великі торгові шляхи, що позитивно позначилося не лише на економічному, а й на культурному розвиткові краю.

На улице Спиридоновской стоит хорошо знакомый одесситам бывший кинотеатр «Одесса». Там давно не показывают фильмы, и заброшенное здание постепенно разрушается. А ведь этому дому недавно исполнилось 111 лет, и он не только представляет собой историческую ценность, но и был свидетелем самого драматического периода одесской истории.

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