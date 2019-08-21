К концу лета в Одессе облагородят пляж на 11-й станции Большого Фонтана

Прибрежную зону приспособят для нужд курортников с инвалидностью. Работы обещают завершить до 25 августа.

Об этом стало известно на аппаратном заседании в горсовете.

Так, там появился пандус и деревянные дорожки, по которым удобно проехать колясочникам. Также обустроили место, где можно оставлять ценные вещи. Кроме того, на пляже открыли туалет и медпункт.

Душ тоже есть, но помыться там пока нельзя. Для этого предстоит еще обеспечить подачу воды. В планах также — провести туда свет.

Фото: 048.ua