Юные футболисты Одесской области разыграли путевку в финал турнира «Кубок єднання – 2021»

20 команд юных футболистов возрастом 10-11 лет приняли участие в отборочном туре Всеукраинского турнира «Кубок єднання – 2021», который состоялся 12 сентября на одесском стадионе «Спартак».

Это самый масштабный футбольный детский турнир в стране, инициированный и организованный благотворительным Фондом Игоря Палицы «Тільки разом», приуроченный к 10-летию организации.

Соревнования собрали в Одессе юных спортсменов 2010-2011 годов рождения со всех уголков области – из Арциза, Балты, Березовки, Измаила, Маяки, Красноселки, Любашовки, Рени, Таирово и, конечно же, Одессы.

Открывали соревнования заместитель председателя Одесского облсовета Александр Урбанский, заместитель председателя областной организации «За Майбутнє» Андрей Котляр, координатор «Жіночого руху За Майбутнє» Ирина Соловьева, ветеран футбола Александр Полищук. Поддержать юных спортсменов пришли легенды одесского футбола – Валерий Поркуян, Александр Полищук и Петр Найда.

«Главной целью столь массового спортивного действа является объединение людей вокруг футбола, привлечение внимания к проблемам спорта, популяризация футбола среди детей и молодежи, приобщение к здоровому и активному образу жизни», – отметил Александр Урбанский.

По регламенту турнира команды были разделены на 4 группы. Каждая игра состояла из 2 таймов по 10 минут. Для определения победителя понадобилось провести 48 матчей.

В финал тура вышли сборная Черноморска и одесская ДЮСШ №11.

Мэр Черноморска Василий Гуляев присутствовал на матче и активно болел за свою команду, но ребята из одесской ДЮСШ №11 оказались сильнее и завоевали путевку в финальную стадию турнира.

Второе место у сборной Черноморска, третье – у одесского «Триумфатора», победившего в решающем матче команду СК «Таирово».

Василий Гуляев вручил победителям кубки, медали и инвентарь для тренировок, а лучшие игроки были отмечены специальными призами.

Все команды получили памятные дипломы, медали и футбольные мячи.

«Вы делаете только первые шаги в спорте. Я желаю вам удачи на этом нелегком пути и надеюсь, что сегодня на поле мы видели будущих звезд футбола», – обратился Василий Гуляев к юным футболистам.

Закрывал турнир исполнительный директор Одесской областной футбольной ассоциации Игорь Покаринин.

Отметим, что отборочные игры турнира прошли на футбольных площадках 22 областных центров и городов Украины. В них приняли участие почти 400 команд. Проведение финальных матчей турнира запланировано на 26 сентября на луцком стадионе «Авангард».

Организаторы предусмотрели большой призовой фонд для всех команд и лучших игроков. Как сообщили в оргкомитете турнира, это будут кубки, мячи, комплекты для тренировок и комплекты спортивной формы для команды. Победитель турнира получит главный приз – семидневный учебно-тренировочный сбор команды в Буковеле.