Юбилей Утесова в Одессе: очень «тихо», но с цветами

22 марта 2020 года Одесса отмечает 125-летний юбилей своего любимого одессита, своего Ледечки — Леонида Осиповича Утесова.

Как рассказывала «Одесская жизнь», юбилей должен был пройти в виде фестиваля, целый год в Одессе шел Утесовский марафон.

Много чего намечалось в юбилей Утесова: встречи. презентации… Конечно же, все это пришлось отменить.

Но, как отмечает корреспондент «Одесской жизни», трогательную «картинку», посвященную юбиляру, все же удалось увидеть.

На пустынной Дерибасовской памятник Утесову окружили голуби (словно поздравляют), а кто-то из одесситов «вручил» Ледечке цветы.

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