«Уберите Утесова!»: в Одессе продолжается необычный марафон

В Одессе продолжается необычный марафон, который длится целый год. Он посвящен предстоящему фестивалю в честь 125-летия нашего Ледечки — Леонида Утесова, и каждый месяц одесситы имеют возможность познакомиться с еще и еще одним периодом жизни и творчества знаменитого одессита.

Спасала бурлящая энергия

Редкие фото, редкие книги, редкие кадры из фильмов с участием Утесова… Ну, а главное — редкие, многим неизвестные факты из биографии истинной звезды эстрады, уроженца Одессы.

Журналист и историк эстрады Александр Галяс свой рассказ о творчестве Леонида Утесова на сей раз посвятил 20-м годам прошлого столетия — еще одному важнейшему и очень противоречивому этапу его творчества. А заодно узнаем и факты, которые иначе как «наша с вами противоречивая история» и назвать нельзя.

Утесов покидает Одессу… В вольном городе становится жить очень и очень сложно.

— с 1917 по 1920 годы власть в городе менялась восемь раз. Жить становилось очень и очень сложно. Но вот в Одессе устанавливается советская власть, закрываются все лавочки, никакой частной собственности. Бурлящая культурная жизнь, по сути, прекращается. Звездная когорта, которая думала здесь обосноваться, эмигрирует. Становится совсем плохо и с театральными площадками. Одесса начала 20-х годов — это творческая пустыня, «беззвездная эстрада». Но Утесова спасала неутомимая, бурлящая энергия, которая, впрочем, выручала его всегда. Многие уезжали из Одессы завоевывать столицы. Леонид Утесов отправился с семьей в Питер. А там — уже много новых эстрадных площадок, и, значит, артисту нужно было искать себя, — рассказывает Александр Галяс.

В десяти жанрах сразу

Редкое фото — афиша 1923 года, когда наш Ледечка, что называется, блеснул в удивительном синтетическом спектакле, который длился на протяжении… шести часов — с вечера до двух ночи. Вы себе представляете этот синтез, когда за один вечер артист появляется в спектакле «Преступление и наказание», потом демонстрирует себя как цирковой артист, как танцор, певец, дирижер и так далее, и так далее — в десяти (!) жанрах? Такой вот неожиданный для многих бенефис имел место быть, и молодой Утесов таки явил миру, что это такое — уметь на сцене (и не только) все!

— Бьющая из Леонида Утесова энергия сделала возможным создать вот такой необыкновенный спектакль, которых до этого не было нигде. А ведь это был всего лишь поиск артиста. И не надо думать, что все в его творческой жизни было усыпано розами и криками «Браво!». Артист вызвал и зависть, и не самый приятный отклик критики, вплоть до вердикта «халтура», и даже заверения, что Утесов — «кто угодно, но не артист». А эта статья в ленинградском журнале «Уберите!». Артиста называли «специфическим актером для пьяной публики», писали, что «ничего нет на свете пошлее, ничего нет на свете похабнее третьестепенных цыганских романсов и еврейских анекдотов. И как раз в этих обеих областях Утесов — мастер. Мастер пошлости и похабства…», призывали: «Довольно Утесова! Уберите!», — продолжает Александр Галяс.

Но такой уж был характер у Ледечки — его творческий поиск не кончался, он продолжал работать. И вскоре появились его первые пробы работы в кино. Он играл и карманников, и красных командиров, даже снимался со своей тогда 10-летней дочерью Эдит.

Этот одесский неодесский песенный блатняк

А еще были песни в его исполнении. Причем и здесь все было очень и очень непросто. Ну, вот как-то так получается, что понятие «песенный блатняк» вечно ассоциируется с Одессой. Так было и с песней «С одесского кичмана», которую Утесов даже записал на пластинку. Между тем, как рассказывает историк эстрады, «одесским» кичман стал уже потом. А был он и «вапнярским», и «советским». Ох, и «получил» Утесов за запись песни на пластинку, ох, и попало ему… И пластинки были изъяты, и песня запрещена.

Но не все так просто. Однажды, спустя несколько лет, на концерте в Кремле сам Ворошилов попросил Утесова исполнить для товарища Сталина именно эту песню. Утесов опешил: мне, мол, запрещено ее исполнять… Просьбу повторили, и тут уже не откажешь. И Утесов спел «блатняк» для товарища Сталина. Даже пришлось на бис повторить.

— С блатным жанром вообще все очень и очень неоднозначно было. Вот, например, с той же «Муркой», авторство которой так точно и не установлено. У песни много вариантов текста, разные аранжировки, и, кстати, «Мурка» — песня, которая вовсе не родилась в Одессе, хотя многие считают, что это так. Утесову пришлось ее «скрыть» под другим названием. Отмечу, что и с «Купите бублички» тоже связано много историй. И у этой песни не одесская «прописка», хотя впервые она была исполнена именно в нашем городе, — рассказывает Александр.

Ну, а поиски своего «единственного и неповторимого» жанра у Леонида Утесова продолжались до тех пор, пока он с семьей не поехал во Францию. Там, по сути, он «родил» внутри себя идею синтеза театра и эстрады — театрализованно-эстрадного исполнения. Музыка, плюс песня, плюс игра на сцене. Вернувшись из Франции, он стал ее воплощать в полной мере: начал собирать музыкантов для своего будущего оркестра.

Это было уже ближе к концу 20-х годов. И совсем немного оставалось лет до истинно судьбоносного периода его жизни — съемок в фильме «Веселые ребята»…

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