Будут ли магнитные бури 1 декабря?

В первый день зимы, 1 декабря 2022 года серьезных магнитных бурь не будет, но возможны небольшие геомагнитные всплески.

Как сообщают в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в среду, 1 декабря, возможны отдельные возмущенные периоды.

Магнитная буря возникает вследствие вспышки на солнце, провоцирующей мощный выброс протонов и электронов в космос, которые, обладая мощным зарядом, влияют на магнитные поля Земли. Таким образом, повышенная активность на Солнце провоцирует возмущение (реакцию) магнитного поля нашей планеты, тем самым создавая магнитные бури.

Магнитные бури могут влиять как на сосуды, так и на психологическое состояние людей. Чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек. От магнитной активности могут страдают как метеозависимые, так и здоровые люди.

Магнитные бури влияют на вязкость крови, повышая ее. Как следствие, увеличивается склонность к образованию тромбов, снижается газообмен организма, развивается гипоксия тканей, повышается артериальное давление. Увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень. Поэтому лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и склонностью к ним следует помнить об этом и прибегать к профилактическим мерам накануне бурь, а также всегда иметь под рукой необходимые лекарственные средства.