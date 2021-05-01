Этот день в истории: забастовка рабочих в Чикаго

В 1886 году 1 мая американские рабочие организовали забастовку в Чикаго. Они требовали восьмичасовой рабочий день. Бунт закончился кровопролитным столкновением с полицией.

В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день международной солидарности трудящихся отметили в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах.

Долгое время Первомай был символом революции, непримиримой классовой борьбы и отмечался демонстрациями с лозунгами, призывами, плакатами и диаграммами о достижениях в той или иной отрасли народного хозяйства, науки, культуры. Но постепенно этот контекст терялся.

Сегодня праздник отмечается в 142 странах мира 1 мая или в первый понедельник мая. В некоторых странах традиция собирать людей под знамена профсоюзов еще сохранилась. Но в большинстве государств в этот день устраивают народные гуляния, выступления артистов, ярмарки и мирные шествия.

Фото: regnum.ru