Этот день в истории: в Киеве открылась детская железная дорога

В 1953 году 2 августа в киевском Сырецком парке открылась детская железная дорога (ДЖД). Здесь уже почти 70 лет дети проходят подготовку по железнодорожным специальностям.

Первый поезд на ДЖД провёл легендарный машинист-стахановец, начальник Юго-Западной железной дороги Пётр Фёдорович Кривонос вместе с юными машинистами Валерием Арятинским, Анатолием Стеценко и Вадимом Сухониным.

За первый год работы здесь соорудили виадук для пропуска линии второй очереди через овраг. Для детской дороги это было грандиозное инженерное сооружение. Его длина составляет около 100 м, а высота 19,5 м — почти с пятиэтажный дом.

В конце 1960-х годов началась застройка местности — дорогу значительно укоротили. На одном из её участков построили больницу. Аллею, по которой проходила ДЖД и фрагменты её насыпи до сих пор можно увидеть на территории медучреждения.

В 1999 году в новогоднюю ночь на станции «Пионерская» произошёл пожар — станционное здания и уникальный деревянный вокзал 1950-х годов были полностью уничтожены.

На сегодняшний день в составе ДЖД паровоз Гр-336, тепловозы ТУ7А 3192, ТУ7А 3197, три пассажирских вагона Pafawag, девять вагонов ПВ40, грузовой крытый вагон и вагон-платформа. Время в пути составляет 30 минут, а протяженность маршрута — 5,6 км.

Фото: kidpassage.com