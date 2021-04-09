Новости Одессы и Одесской области

Этот день в истории: премия за изобретение компьютерной мыши

Этот день в истории: премия за изобретение компьютерной мыши

В 1989 году 9 апреля американца Дугласа Энгельбарта наградили почётной премией за изобретение компьютерной мыши.

Приз в размере 500 тыс. долларов он получил от Массачусетского технологического института. А само изобретение было представлено миру еще в 1964 году на конференции по вычислительной технике в Сан-Франциско.

Первая мышь была в виде деревянной коробочки, которая перемещалась на колёсиках, выступавших из корпуса.

В 70-е года компания Xerox модернизировала устройство, и оно приобрело более современный вид. У мыши было три кнопки, вместо дисков шарик и ролики.

Широкое распространение это устройство получило в связи с появлением графического интерфейса пользователя на персональных компьютерах.

По поводу названия изобретения Энгельбарт говорил: «Устройство выглядело как мышь с хвостом, и мы все в лаборатории его так и называли».

Фото: flickr.com

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить