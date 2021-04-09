Этот день в истории: премия за изобретение компьютерной мыши

В 1989 году 9 апреля американца Дугласа Энгельбарта наградили почётной премией за изобретение компьютерной мыши.

Приз в размере 500 тыс. долларов он получил от Массачусетского технологического института. А само изобретение было представлено миру еще в 1964 году на конференции по вычислительной технике в Сан-Франциско.

Первая мышь была в виде деревянной коробочки, которая перемещалась на колёсиках, выступавших из корпуса.

В 70-е года компания Xerox модернизировала устройство, и оно приобрело более современный вид. У мыши было три кнопки, вместо дисков шарик и ролики.

Широкое распространение это устройство получило в связи с появлением графического интерфейса пользователя на персональных компьютерах.

По поводу названия изобретения Энгельбарт говорил: «Устройство выглядело как мышь с хвостом, и мы все в лаборатории его так и называли».

Фото: flickr.com