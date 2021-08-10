Этот день в истории: кто разрушил Иерусалимский храм?

В 70 году 10 августа римская армия императора Тита ворвалась в Иерусалим и разрушила Храм Господень.

Он горел в течение 10 дней, а к сентябрю вся столица Израиля превратилась в руины. Храмовую Гору римляне сравняли с землей.

По свидетельству Иосифа Флавия, 100 тысяч жителей города попали в плен и были проданы в рабство. Всего же погибших от меча, голода и плененных за время войны насчитывалось около 1 миллиона 100 тысяч. Менору и алтарь из разрушенного Храма по приказу Тита отправили в Рим. Разрушение Иерусалима и сожжение храма положило начало расселению евреев по всему миру.

Спустя 66 лет римский император Адриан в построенной на руинах Иерусалима колонии Элиа Капитолина на священной горе установил храм Юпитера и собственную статую, обращенную лицом на восток. Все дальнейшие попытки евреев возродить Храм Господень потерпели крушение.

Талмудическая традиция говорит, что когда Храм был разрушен, закрылись все Небесные Врата, кроме Ворот Слез. И оставшаяся от Второго Иерусалимского Храма Западная стена получила название Стены Плача, поскольку здесь проливаются слезы всех евреев, оплакивающих свой Храм.