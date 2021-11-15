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Этот день в истории: кто придумал бритвенный станок?

Этот день в истории: кто придумал бритвенный станок?

В 1904 году 15 ноября бизнесмен и изобретатель из Бостона Кинг Кэмп Жиллетт получил патент на безопасную бритву.

Кто изобрёл безопасную бритву?

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Еще в древние времена вместо бритв использовали кремневые ножи. Во втором тысячелетии до н. э. египтяне уже пользовались медными, а затем бронзовыми и железными бритвами. Первоначально все они были дугообразные, а у римлян со временем появились прямые бритвы.

Более безопасные бритвы придумали в 19 веке. Так, были популярны американские модели «Стар» и «Фокс» с многоразовыми лезвиями. В 20 веке Кинг Кэмп Жиллетт усовершенствовал конструкции существующих безопасных бритв и предложил сменные штампованные лезвия из дешёвой углеродистой стали. Стивен Портер изготовил по чертежам Жиллетта первое такое лезвие, а партнёр Жиллетта Вильям Эмери Никерсон внёс в первоначальную модель изменения, чтобы тонкое стальное лезвие хорошо держалось и крепилось. Он же придумал станок для производства лезвий, а также запатентовал способ их закалки и заточки.

Как Жиллетт стал миллионером?

В 1901 году Жиллетт основал The Gillette Company и через два года запустил серийное производство безопасных бритв. Они стоили по 5 долларов, что равнялось половины средней недельной зарплаты рабочего. Жилллет продавал бритвенные станки ниже себестоимости и периодически раздавал их бесплатно. Оценив удобство станков, потребители стали массово покупать лезкия. Такой маркетинговый ход сделал Жиллетта миллионером.

К 1908 году корпорация открыла производства в США, Канаде, Великобритании, Франции и Германии.

В 1917 году правительство США заказало у компании 36 миллионов лезвий для солдат, участвовавших в Первой мировой войне.

Но Жиллет потерял практически всё свое состояние в результате биржевого краха 1929 года.

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Фото: fantasticfacts.net

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