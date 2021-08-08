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Этот день в истории: кто первым покорил самую высокую точку Европы?

Этот день в истории: кто первым покорил самую высокую точку Европы?

В 1786 году 8 августа швейцарский врач Мишель-Габриэль Паккард и горный проводник Жак Бальма взобрались на высшую точку Альп — вершину Монблан, высота которой составляет 4810 метров над уровнем моря.

Это событие стало настоящим подвигом. В честь него ежегодно 8 августа отмечается Международный день альпинизма.

Покорить Монблан пытались еще с середины 18 века, но это никому не удавалось. В 1760-х годах швейцарский геолог и альпинист Гораций Бенедикт де Соссюр назначил огромную премию тому, кто первым взберётся на вершину. За дело взялись Мишель-Габриэль Паккард и Жак Бальма. Подъем был достаточно сложным и длился более суток. Но им это удалось.

После спуска Паккард взялся за написание книги о восхождении, а Бальма отправился к Соссюру за вознаграждением. Деньги Соссюра сделали свое дело, поэтому мир признал первопроходцем именно Жака Бальма.

Фото: ru.wallpapers-fenix.eu

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Редакция ПРОФИЛЬ

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