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Этот день в истории: когда впервые провели автогонки?

Этот день в истории: когда впервые провели автогонки?

В 1894 году 22 июля в Париже стартовали первые в мире автомобильные гонки.

Соревнования организовал главный редактор парижской газеты «La Petite Journal» Пьер Жиффар. Участники должны были проехаться по маршруту Париж-Руан менее чем за 8,5 часов.

Машины-претенденты на участие в гонках были совершенно разных форм и конструкций — на паровом двигателе, заправляемые керосином, бензином и электроавтомобили. После отборочных «заездов» к старту допустили 21 автомобиль с бензиновыми и паровыми двигателями.

К финишу пришли всего 16 автомобилей. Первое место получил паромобиль маркиза Альбера Де Диона. Однако жюри решило разделить приз между двумя бензиновыми машинами марок Peugeot и Panhard-Levassor. Их сочли самыми надежными в эксплуатации.

Фото: wikipedia.org

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Редакция ПРОФИЛЬ

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