Этот день в истории: когда в Рио-де-Жанейро появилась статуя Христа Спасителя?

Ровно 90 лет назад, 12 октября 1931 года, в Рио-де-Жанейро состоялось торжественное открытие знаменитой статуи Христа Спасителя.

Статуя Христа Спасителя считается одним из современных чудес света. Она является национальным достоянием и национальной бразильской святыней.

Кто придумал статую Христа Спасителя?

Идея этого сооружения появилась в 1922 году, во время празднования столетия независимости Бразилии. Тогда объявили конкурс проектов на лучший монумент. Победил Эктор да Силва Коста. Он предложил скульптурное изображение Христа, распростершего руки и обнимающего весь город. Этот жест выражает сострадание и одновременно радостную гордость.

Идею да Силвы приняли с восторгом. Тут же церковь организовала сбор пожертвований на реализацию проекта. Статую создавали в Париже, а затем её доставили в Рио-де–Жанейро.

Какая высота статуи Христа Спасителя?

Статую установили на холме Корковаду на высоте 704 метра над уровнем моря. Высота самой скульптуры – 30 метров, не считая семиметрового постамента, а ее вес – 1140 тонн, голова статуи весит 35,6 тонны; кисти рук – по 9,1 тонны каждая, а размах рук составляет 23 метр.

Фото: news.liga.net