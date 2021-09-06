Новости Одессы и Одесской области

Этот день в истории: когда появилось авторское право?

Этот день в истории: когда появилось авторское право?

В 1952 году 6 сентября в Женеве подписали Всемирную конвенцию об авторском праве (ВКАП).

ВКАП разрабатывалась и принималась с целью присоединения к ней как можно большего числа государств, в том числе и тех, которые по тем или иным причинам не могут обеспечить уровень охраны авторских прав, предусмотренный Бернской конвенцией.

В отличие от Бернской конвенции, которая исходит из факта создания произведения как достаточного основания охраны авторских прав на него, ВКАП требует выполнение определенных формальностей для предоставления такой охраны в отдельных странах-участницах.

В 1971 году в Париже пересмотрели ВКАП и приняли новую её редакцию, которая действует до сих пор.

Отметим, задумываться о соблюдении авторских прав начали еще в Древних Афинах. В те времена актёры и переписчики достаточно свободно трактовали тексты трагедий. В 330 году до нашей эры местные власти издали закон, обязывающий придерживаться авторского текста.

Между тем первый в мире закон об авторском праве назывался «Статут королевы Анны». Его принял британский парламент 10 апреля 1710 года. Документ позволял авторам книг, карт и чертежей на протяжении 14 лет продать право пользования своими рукописями, после чего срок прав можно было продлить.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить