Этот день в истории: когда появилось авторское право?

В 1952 году 6 сентября в Женеве подписали Всемирную конвенцию об авторском праве (ВКАП).

ВКАП разрабатывалась и принималась с целью присоединения к ней как можно большего числа государств, в том числе и тех, которые по тем или иным причинам не могут обеспечить уровень охраны авторских прав, предусмотренный Бернской конвенцией.

В отличие от Бернской конвенции, которая исходит из факта создания произведения как достаточного основания охраны авторских прав на него, ВКАП требует выполнение определенных формальностей для предоставления такой охраны в отдельных странах-участницах.

В 1971 году в Париже пересмотрели ВКАП и приняли новую её редакцию, которая действует до сих пор.

Отметим, задумываться о соблюдении авторских прав начали еще в Древних Афинах. В те времена актёры и переписчики достаточно свободно трактовали тексты трагедий. В 330 году до нашей эры местные власти издали закон, обязывающий придерживаться авторского текста.

Между тем первый в мире закон об авторском праве назывался «Статут королевы Анны». Его принял британский парламент 10 апреля 1710 года. Документ позволял авторам книг, карт и чертежей на протяжении 14 лет продать право пользования своими рукописями, после чего срок прав можно было продлить.