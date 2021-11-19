Этот день в истории: когда открылся знаменитый Музей Прадо в Мадриде?

В 1819 году 19 ноября в Мадриде в специально выстроенном великолепном дворцовом здании открылся Музей Прадо.

Первоначально он назывался Королевским музеем науки и искусства, в коллекции которого насчитывалось 311 картин. И только после национализации в 1868 году музей переименовали в Музей Прадо.

В его коллекции множество шедевров во всех жанрах живописи. Здесь есть собрания испанских королей, картины Босха, Веласкеса, Гойи, Рубенса, Суврбарана, Тициана, Эль Греко, Пикассо и других великих мастеров. Всего тут более 8600 полотен. Периодически картины из музея экспонируются на выставках в других странах.

Сегодня Национальный музей Прадо является одним из символов Испании. Это один из крупнейших и значимых музеев европейского изобразительного искусства.

Интересные факты о Музее Прадо

Самый старый экспонат музея — бюст царя Лагаша (2124-2119 годы до нашей эры).

19 сентября 1936 года президент Испании Мануэль Асаньи назначил Пабло Пикассо директором Музея Прадо. Художник принял этот пост, но так и не вступил в должность.

20 сентября 1918 года из музея похитили 18 предметов из Сокровищ Дофина. А в 1961 году также была попытка ограбления, но вор упал с крыши и погиб. В его кармане нашли записку с условиями возвращения картин.

Во время Гражданской войны в ноябре 1936 года экспонаты Прадо направили в разные города, в том числе Валенсию, Каталонию и Женеву.

В музее Прадо можно посмотреть кино. Здесь показывают фильмы, которые посвящены эпохам или художникам, чьи выставки проходят в музее.

Комик Тони Леблан родился в Прадо 7 мая 1922 года. Его отец работал привратником музея и жил вместе со своей супругой в небольшой квартирке, расположенной прямо в здании галереи. До того, как стать кинозвездой, маленький Игнасио работал посыльным в Прадо и всегда гордился своей связью с музеем.

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Фото: sputnik8.com