Новости Одессы и Одесской области

Этот день в истории: геноцид армян в Османской империи

Этот день в истории: геноцид армян в Османской империи

В 1915 году 24 апреля в османской столице Стамбуле арестовали и позднее уничтожили более 800 представителей армянской интеллигенции.

Вслед за этим событием последовала череда убийств и выселений этнических армян, получившая название «геноцид армян».

Традиционно в этот день миллионы армян и сочувствующих им представителей других народов в разных странах мира отдают дань памяти жертвам геноцида, унёсшего жизни около 1,5 миллиона армян или около половины всех армян мира на тот период. Сохранились лишь армяне Российской империи, а также армяне-беженцы в третьих странах. Каждый год в этот день сотни тысяч людей в Ереване поднимаются на мемориальный холм и возлагают гвоздики и тюльпаны к вечному огню.

Значимость этого дня в Армении не ослабевает с течением времени, что отчасти связано с кампанией мировой общественности по принуждению Турции к признанию геноцида армян.

В 2015 году Европарламент объявил 24 апреля европейским Днем памяти жертв геноцида армян в Османской империи.

Фото: kinopoisk.ru

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить