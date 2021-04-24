Этот день в истории: геноцид армян в Османской империи

В 1915 году 24 апреля в османской столице Стамбуле арестовали и позднее уничтожили более 800 представителей армянской интеллигенции.

Вслед за этим событием последовала череда убийств и выселений этнических армян, получившая название «геноцид армян».

Традиционно в этот день миллионы армян и сочувствующих им представителей других народов в разных странах мира отдают дань памяти жертвам геноцида, унёсшего жизни около 1,5 миллиона армян или около половины всех армян мира на тот период. Сохранились лишь армяне Российской империи, а также армяне-беженцы в третьих странах. Каждый год в этот день сотни тысяч людей в Ереване поднимаются на мемориальный холм и возлагают гвоздики и тюльпаны к вечному огню.

Значимость этого дня в Армении не ослабевает с течением времени, что отчасти связано с кампанией мировой общественности по принуждению Турции к признанию геноцида армян.

В 2015 году Европарламент объявил 24 апреля европейским Днем памяти жертв геноцида армян в Османской империи.

Фото: kinopoisk.ru