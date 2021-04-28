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Этот день в истории: 20 лет назад в космос полетел первый турист

Этот день в истории: 20 лет назад в космос полетел первый турист

В 2001 году 28 апреля в космос отправился первый турист — американский предприниматель и мультимиллионер Деннис Тито.

Тито побывал в космосе с командой космонавтов на борту российского корабля «Союз». Путешествие длилось почти 8 суток. За такое удовольствие он заплатил 20 млн долларов.

К этому приключению Деннис готовился в течение 8 месяцев. Ему пришлось пройти не только физическую подготовку, но и научиться управлять космическим кораблем. На экзамене все задания он выполнил без ошибок и доказал, что может занять место в экипаже.

Тем не менее без происшествий не обошлось. При взлёте у Тито были проблемы с сердцем, а на орбите он разбил голову о люк корабля. В обоих случаях медицинскую помощь ему оказывал космонавт Талгат Мусабаев.

С 2001 года в космосе уже побывали семь туристов. Организацией полётов занимаются Роскосмос и американская компания Space Adventures. Стоимость такой услуги выросла с 20 до 30 – 40 млн долларов.

Фото: wikipedia.org

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