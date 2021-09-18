Этот день в истории: когда сине-желтый флаг стал государственным символом Украины?

Ровно 30 лет назад, 18 сентября 1991 года, в постановлении Президиума Верховной Рады «О флаге Украины» сине-желтое полотнище узаконили в качестве официального флага Украины.

После обретения Украины независимости в 1991 году разгорелись горячие споры по поводу положение цветов на флаге. Однако все-таки признали, что синий цвет должен быть сверху.

Впервые жёлтый и синий цвета использовались на гербе Львовской земли. Также известно, что в Грюнвальдской битве 1410 года против крестоносцев сражались подразделения, сформированные на землях, входящих в современную Украину. У них была хоругвь (религиозное знамя) «Леопольская», на которой изображался «жёлтый лев, восходящий как бы на скалу, на лазурном поле» — так описал его польский историк Ян Длугош.

Отметим, День государственного флага Украины отмечается ежегодно 23 августа. Именно в этот день в 1991 году группа нардепов внесла сине-жёлтый флаг в сессионный зал Верховной Рады. Это знамя, как реликвия, хранится под стеклом в музее Рады.

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