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Новости Одессы и Одесской области

Это Одесса, детка: сеть повеселили фото бездомного, который лакомился устрицами

Это Одесса, детка: сеть повеселили фото бездомного, который лакомился устрицами

На днях одессита Руслана Брегунца заставило улыбнуться увиденное в центре города, на улице Большой Арнаутской.

Там мужчина без определенного места жительства с самого утра ел устрицы. Причем по всем правилам, предварительно поливая их лимонным соком.

Об этом Руслан написал на своей странице в Facebook, признавшись, что очень удивился и не смог пройти мимо.

– Иду, вижу эту картину, и говорю: “Любезнейший, вы не против, если я вас сфотографирую”?, – поделился впечатлениями одессит. – Он: “Не против… А зачем?”. Я такой: “Ну… Утро, среда, и вы едите устриц прям так… Это необычно”. А он в ответ: “А что тут необычного, я же ж бомж!”.

Горожан эта история не на шутку повеселила. А некоторые даже предположили, что на самом деле под видом бездомного скрывается магнат или какая-нибудь звезда. К примеру, кое-кто окрестил гурмана местным Ди Каприо, который таким образом мог вживаться в новую роль в фильме «Выживший».

Фото: Facebook Руслана Брегунца

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