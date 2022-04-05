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«Это бесплатно!»: в одесских супермаркетах раздают гуманитарку (фотофакт)

«Это бесплатно!»: в одесских супермаркетах раздают гуманитарку (фотофакт)

Во многих одесских супермаркетах стала появляться так называемая «гуманитарка» – продукты, которые можно взять бесплатно.

Обычно они расположены у выхода из магазина, и каждый может взять себе по одному наименованию каждого продукта, что оговаривается в расставленных рядом объявлениях.

Лапша и другие макаронные изделия, мюсли, сок, йогурты… Вполне вероятно, что завтра-послезавтра здесь уже можно будет взять и другие продукты: ассортимент меняется.

Сегодня, к примеру, у выхода в одном из магазинов сети «Сильпо» можно было взять по баночке йогурта и литровой упаковке (тетрапак) молока. Оба продукта – из Германии.

Для многих это пока еще в диковинку: люди подходят, удивленно посматривают.

Охранник поясняет: «Берите. Это бесплатно».

Другие же, наоборот, уже хорошо знают, что в магазинах появилась такая вот помощь украинцам во времена военного положения.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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