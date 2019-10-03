Опасаются застройки: в Одессе обсудили судьбу парка Энтузиастов

Несмотря на то, что парк Энтузиастов в Суворовском районе внесен в список парковых зон Одессы, его территория четко не определена. Местные жители узнали, что там хотят построить детский сад. Но выделенные места под дошкольные учебные заведения используются не по назначению. Поэтому инициативная группа одесситов созвала пресс-конференцию, чтобы рассказать об угрозе.

Сегодня на базе «Одесской политической платформе» собрались общественные организации и главы ОСМД окружающих парк домов. К обсуждению дальнейшей судьбы парка Энтузиастов пригласили и чиновников, но они не пришли.

Глава ОСМД близлежащего дома Анна Глушкова рассказала, что представители Суворовской районной администрации собрали встречу председателей ОСМД домов для того, чтобы выслушать мнение местных жителей относительно судьбы парка Энтузиастов.

По ее словам, председатели ясно дали понять, что тут хотят видеть жители Суворовского района – парковую зону, площадью 4 гектара. Однако чиновники предложили альтернативу – детский сад. Но, как сказала Глушкова, горожане знают, что обычно происходит с детскими садами. Их часто используют не по назначению.

Так, например, детский сад был на месте нынешней Суворовской налоговой инспекции, а также там, где сейчас находится Управление социальной защиты населения. А детский сад возле школы №49 вообще заброшен. Вместе с тем глава ОСМД отметила, что есть множество других мест, где можно построить детский сад, а единственный большой парк на поселке Котовского нужно сохранить.

В Суворовской районной администрации согласились с мнением представителей домов и сказали, что определят другое место для дошкольного учебного заведения. Впрочем, Анна Глушкова утверждает, что результат встречи чиновников Суворовского района и глав домов в горсовет пока не передали.

По словам еще одной главы ОСМД Екатерины Ильчишиной, за финансовые средства жителей ее дома была обустроена детская площадка. По проекту строительства детского сада на территории парка, эта детская площадка подлежит сносу. Ильчишина предлагала строить садик на улице Сахарова, 28.

Ее слова дополнил представитель общественной организации «Силовой спектр правового контроля и борьбы с коррупцией» Александр Козишкурт: «Что касается Сахарова, 28 – о возможности размещения там детского сада есть ответ от Управления архитектуры. Дело в том, что будущий детский сад рассчитан на 270 мест. Его площадь по нормам должна составлять 1,3 гектара. Земля за Сахарова, 28 – в коммунальной собственности. Там возможно строительство детского сада, но не на такое количество мест».

Вопрос о размещении парка на Сахарова, 28 не рассматривался Управлением архитектуры и градостроительства до вчерашнего дня.

По словам Александра Козишкурта, на поселке Котовского проживает около 300 тысяч человек. Одесситы понимают, что детские садики нужны в Суворовском районе, но отдавать под застройку единственную большую зеленую зону не хотят.

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