Экзамены для моряков: в Одессе презентовали автоматизированную систему тестирования

Как подчеркнул и.о. директора департамента по вопросам подготовки и дипломирования плавсостава Морской администрации Олег Омельченко, задача новой системы – устранение вмешательства в процесс тестирования любого человеческого фактора и коррупционной составляющей.

Согласно проекту, сдавать экзамены моряки будут один на один с компьютером – без присутствия экзаменаторов, которые могут как подсказать, так и «завалить». А тысяча вопросов тестовых заданий уже сегодня будут опубликованы на сайте Администрации морских портов Украины.

Проверять результаты тестирования должна специальная комиссия. В то же время, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, ее члены при внедрении автоматизированной системы будут лишь секретарями, подписывающими документы. Квалификационное соответствие моряка в первую очередь должен определить компьютер.

Чтобы пройти тест, моряк должен подать заявку, прийти в центр сертификации, пройти авторизацию, перейти в личный кабинет на сайте и выбрать нужный экзамен. Компьютер же обязательно должен быть оборудован веб-камерой, микрофоном, колонками и стабильным подключением к интернету.

Программа будет следить за испытуемым и выставлять ему свой внутренний рейтинг достоверности, А после тестирования приемная комиссия может проверить его результат, просмотрев видеозапись сдачи экзамена. Недоверие комиссии может вызвать появление в кадре во время сдачи экзамена постороннего человека, посторонние шумы, которые уловил микрофон. А также – если компьютер выводит картинку на два монитора, браузер с тестами открыт не на весь экран, а испытуемый постоянно «подглядывает» в сторону.

Такая автоматизированная система предполагает одновременное тестирование тысячи испытуемых. И в дальнейшем рассчитана на дистанционное использование. Так что со временем моряки смогут сдавать экзамены, не выходя из дома, а, в случае необходимости – и в любом порту.

Правда, пока что дистанционное тестирование невозможно. Для этого, по словам Олега Омельченко, на сегодняшний день не существует необходимой нормативной базы.

Впрочем, до конца года, считают разработчики, автоматизированная система может полностью заменить устные экзамены.

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