Эксперт о деле Труханова: украинская политическая телега подлетела на новом ухабе (мнение)

Украинская политическая телега в очередной раз подлетела на новом ухабе. Причём подлетела с треском и риском для дальнейшего существования.

Так на своей странице в Facebook отреагировал на финал «дела Краяна» руководитель центра “Третий сектор”, политолог Андрей Золотарев.

“Вчера был вынесен оправдательный приговор в отношении Одесского мэра Геннадия Труханова и сотрудников мэрии. Речь идет о покупке здания бывшего завода “Краян”, в котором городской совет разместил свои подразделения. Финал абсолютно логичный и такой же печальный для заказчиков. Среди них фигурирует давний заклятый враг Труханова Аднан Киван – тот самый, чей бизнес “с Божьим благословением”, а в народе – высотки-жемчужины. Которыми предприимчивый застройщик наводнил всю Одессу, благодаря связям в Киеве. “Рупором” всей развернутой кампании стал знаменитый Михо. Экс-президент Грузии, экс-губернатор Одещины лично прибыл в суд, где оглашали решение в пользу мэра”, – пишет Золотарев.

Он отметил, что “Труханова можно любить, можно ненавидеть”, но “совершенно очевидно, что ненавидеть его с помощью правоохранительной системы абсолютно бесперспективно”.

“Мэрия по факту работает, причём, судя по отзывам и рейтингам довольно неплохо. Доказательств так и не нашли. Затягивать процесс до какого-то момента удавалось, но, как говорится, сколько верёвочке не виться … Впервые за долгое время большие деньги проиграли. Если эта тенденция сохранится и в дальнейшем, то вопреки скептическим прогнозам, новая команда имеет все шансы положительно себя зарекомендовать в серьёзном сегменте – вопросах правосудия”, – резюмировал он.

Источник: Апостроф