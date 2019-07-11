fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Эксперт о деле Труханова: украинская политическая телега подлетела на новом ухабе (мнение)

Украинская политическая телега в очередной раз подлетела на новом ухабе. Причём подлетела с треском и риском для дальнейшего существования.

Так на своей странице в Facebook отреагировал на финал «дела Краяна» руководитель центра “Третий сектор”, политолог Андрей Золотарев.

“Вчера был вынесен оправдательный приговор в отношении Одесского мэра Геннадия Труханова и сотрудников мэрии. Речь идет о покупке здания бывшего завода “Краян”, в котором городской совет разместил свои подразделения. Финал абсолютно логичный и такой же печальный для заказчиков. Среди них фигурирует давний заклятый враг Труханова Аднан Киван – тот самый, чей бизнес “с Божьим благословением”, а в народе – высотки-жемчужины. Которыми предприимчивый застройщик наводнил всю Одессу, благодаря связям в Киеве. “Рупором” всей развернутой кампании стал знаменитый Михо. Экс-президент Грузии, экс-губернатор Одещины лично прибыл в суд, где оглашали решение в пользу мэра”, – пишет Золотарев.

Он отметил, что “Труханова можно любить, можно ненавидеть”, но “совершенно очевидно, что ненавидеть его с помощью правоохранительной системы абсолютно бесперспективно”.

“Мэрия по факту работает, причём, судя по отзывам и рейтингам довольно неплохо. Доказательств так и не нашли. Затягивать процесс до какого-то момента удавалось, но, как говорится, сколько верёвочке не виться … Впервые за долгое время большие деньги проиграли. Если эта тенденция сохранится и в дальнейшем, то вопреки скептическим прогнозам, новая команда имеет все шансы положительно себя зарекомендовать в серьёзном сегменте – вопросах правосудия”, – резюмировал он.

Андрей Золотарев

Источник: Апостроф

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить