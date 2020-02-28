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Новости Одессы и Одесской области

Эксклюзив «Утра с Интером»: Ирина Билык – о сюрпризах юбилейного тура и секретах крепкого брака

В эти выходные Ирина Билык отправляется во всеукраинский юбилейный тур. Масштабные гастроли народная артистка Украины затеяла накануне своего 50-летия. 30 украинских городов, и в каждом – по 3 часа непрерывного живого выступления. Съемочная группа программы «Утро с Интером» побывала на генеральной репетиции грандиозного шоу. Ирина и ее супруг и режиссер-постановщик шоу Аслан Ахмадов рассказали журналистам, какие сюрпризы ждут поклонников на концертах, а также поделились секретом крепкого брака.

6 апреля Ирина Билык будет отмечать юбилей – 50 лет. И в этот день она не собирается отдыхать, а будет петь для столичной публики. «Конечно, я могла бы отдохнуть где-то на островах в это время, – говорит артистка. – Но я знаю точно, что мои зрители мне не простят, если в этот день я не приеду на концерт и не спою песни, которые они очень ждут».

В этом году у Ирины Билык еще и творческий юбилей – 30 лет на сцене. За это время певица исполнила сотни хитов, большинство из которых написала сама и о себе.

Ирина Билык

К юбилейному туру артистка готовится очень тщательно, и не только в студии и на репетициях. Ирина Билык призналась, что перед туром даже села на диету: «Я уже три месяца на диете. Это ради того, чтоб концертные костюмы выглядели на мне большими, это тренд – оверсайз. Мне хочется выглядеть модно».

Режиссер юбилейных концертов Ирины Билык – стилист, клипмейкер и муж певицы Аслан Ахмадов. Он подчеркивает, что в новом шоу не собирается поражать зрителей размерами декораций или количеством участников шоу-балета. Все внимание будет приковано к самой артистке. Ирина Билык будет одновременно и на сцене, и на экранах. «Практически под каждую песню мы сняли новый виджеинг, – делится Аслан. – В основном съемки проходили в Киеве, что-то мы снимали и в Одессе. Значительная часть материала была снята «с рук», я несколько недель бегал со стадикамом, полтора месяца сидел сутками за компьютером, чтобы это все смонтировать».

По задумке Аслана, в юбилейном шоу Билык не будет дуэтов, выступлений приглашенных  артистов. Только сама Ирина, ее песни и ее общение со зрителями.

Во время генеральной репетиции в зрительном зале за процессом наблюдал шоумен Дмитрий Коляденко. На вопрос – не ревнует ли Аслан Ирину к экс-супругу – мужчина ответил: «Я не ревнивый. Я слишком хорошо себя знаю и слишком в себе уверен, чтоб позволить себе чувство ревности. А еще – очень уважаю Иру и доверяю ей».

Ирина Билык и Аслан Ахмадов женаты уже пять лет, воспитывают сына Табриза, а вот видятся нечасто, ведь живут в разных странах. Как пара выдерживает постоянные разлуки? На этот вопрос Ирина Билык отвечает с улыбкой: «Я думаю, что поклонники не должны волноваться за меня. Для меня гостевой брак лучше, чем то, как было раньше в моей жизни: живешь с человеком, часто ругаешься, выясняешь отношения, обнаруживаешь какие-то неприятные моменты. А сейчас у меня все естественно: есть время для себя, для своей энергии, а потом я делюсь этой энергией с любимым».

Аслан подтверждает: их паре разлука только на пользу. На расстоянии у них нет шансов надоесть друг другу, а совместное творчество всегда сближает. Результат работы Аслана Ахмадова и Ирины Билык украинские зрители смогут оценить совсем скоро – на концертах юбилейного тура, который стартует уже 1 марта.

Утро с Интером: Аслан Ахмадов с сыном
Аслан Ахмадов
Утро с Интером: Билык репетиция
Ирина Билык

Ирина Билык постоянная участница благотворительного аукциона «Интер – детям». Эксклюзивный лот от Ирины Билык можно купить на сайте deti.inter.ua, как и другие уникальные сувениры от известных артистов, спортсменов и телеведущих. Все собранные на благотворительном аукционе средства пойдут на покупку современной системы MultiFiltrate для Центра детской токсикологии, интенсивной и эфферентной терапии «ОХМАТДЕТа». Это оборудование еще называют искусственной почкой. Оно помогает детям с острыми отравлениями и инфекциями пережить наиболее критичный период, когда почки не справляются с выведением токсинов. Кроме того, аппарат позволит делать гемодиализ детям с малым весом, сердечной недостаточностью и нестабильными показателями кровяного давления. Делать добро легко – присоединяйтесь! Вместе мы действительно можем спасать детские жизни!

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