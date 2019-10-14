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Новости Одессы и Одесской области

Экс-солистка “ВИА Гры” привезет в Одессу коллекцию одежды для счастливых женщин

Экс-солистка “ВИА Гры” привезет в Одессу коллекцию одежды для счастливых женщин

17 октября стартует яркий праздник моды Odessa Fashion Day. В этом году создатели отмечают уже 20-й юбилей проекта.

Организаторы подготовили немало сюрпризов к знаковой дате. Так, более 30 дизайнеров презентуют новинки в мире моды. Одежду представят начинающие кутюрье и создатели хорошо известных брендов.

А одной из главных изюминок нынешнего сезона станет показ от экс-солистки популярной группы “ВИА Гра” Надежды Мейхер. Надежда станет специальной гостьей мероприятия и представит собственную коллекцию одежды.

Посмотреть показ бренда Meiher by Meiher будет можно в заключительный день модного проекта 20 октября в Музее “Одесгорэлектротранса”, что на Алексеевской площади, 21-а. Начало – в 19.40.

– В центре идеологии бренда – женщина, гармоничная и самодостаточная, – описали коллекцию организаторы Odessa Fashion Day. – Ей не нужно никому ничего доказывать, так как она себя принимает такой, как есть, без всяких масок. Она умеет быть счастливой здесь и сейчас. У нее есть любимое дело, которым она занимается так часто, насколько ей это необходимо. Она наслаждается каждым моментом жизни, потому что  счастье не зависит от обстоятельств.

К слову, Надежда Мейхер открыла в себе дизайнерский талант несколько лет назад, после рождения третьего ребенка. Она, основав собственный бренд Meiher by Meiher, лично участвует в разработке каждого изделия – от эскиза до выпуска.

У шоу-дивы есть модный бутик в Киеве, на улице Шота Руставели, 40/10. На страничке студии в Facebook регулярно появляются снимки, на которых Надежда для рекламы позирует в вещах ее коллекции.

Фото: Facebook Meiher by Meiher

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