Экс-представитель Гетмана Запорожского казачества возглавил райсовет в Одесской области

Депутаты нового созыва Раздельнянского райсовета Одесской области избрали себе. Им стал Александр Пресман.

Об был единственным кандидатом на пост.

Александр Пресман: что он нем известно официально

Александр Пресман родился в 1961 г., в Киеве

В 1983 году закончил Киевский инженерно-строительный институт, инженер-сантехник.

В 1992 году Пресман уехал в Америку. В 1998 году Пресман снова появляется в поле зрения СМИ как помощник – консультант народного депутата Украины Виктора Разводовского. Эту должность он занимал до 2005 года

С 2005 по 2006 год – помощник Министра транспорта и связи Украины.

С 2007 по 2009 год – представитель Гетьмана запорожского казачества Украины.

С 2009 по 2010 год – помощник народного депутата Украины Александра Волкова.

С 2010 по 2012 год депутат Одесского областного совета. Заместитель руководителя фракции Партии регионов в Одесском областном совете. Председатель постоянной комиссии Одесского областного совета по вопросам межрегионального и международного сотрудничества и инвестиционной деятельности.

С ноября 2012 года народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва, избран по избирательному округу №139.

20 февраля 2014 года Пресман вышел из фракции Партии регионов.

На парламентских выборах 2014 года прошел в Раду по одномандатному избирательному округу №139 самовыдвиженцем, набрав 42.54% голосов избирателей.

В 2019 году баллотировался в Верховную Раду 9 созыва по 139 округу (Одесская область) также как беспартийный самовыдвиженец, но неудачно.