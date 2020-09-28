Эхо пожаров в «Токио-Стар», коледже на Троицкой и психбольнице: будут судить экс-начальника Одесской ГСЧС

В отношении бывшего руководителя Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Одесской области Виктора Федорчука, подозреваемого в служебной халатности, прокуроры областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

В прокуратуре считают, что бывший чиновник, будучи ответственным за осуществление государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности, ненадлежащим выполнял свои служебные обязанности, повлекшее тяжкие последствия отдельным гражданам и государственным интересам.

В результате его преступной небрежности, системного невыполнения своих персональных обязанностей и ненадлежащего контроля за действиями подчиненных в течение 2019 на территории Одессы произошло три масштабных пожара, из-за трагические последствия которых погибли люди.

Фото: odessa.online

Напомним, что в июне 2019 года в Одесском областном медицинском центре психиатрического здоровья погибли 8 человек, в августе 2019 года ри пожаре в гостинице «Токио Стар» погибли 9 человек, а в декабре прошлого года в пожаре в Одесском экономическом колледже – погибли 16 человек.