«Эх, жизнь…»: польский актер и одесский музыкант приглашают на творческий вечер

15 ноября в библиотеке имени Грушевского организуют литературные чтения актера Ильи Змеева и музыканта Алексея Семенищева. Они представят авторскую программу «Эх, жизнь!..», где исполнят произведения Антона Чехова, Василия Шукшина, Сергея Довлатова и Александра Галича.

Илья Змеев — известный в Польше актер, чтец и радио-ведущий. Он уже не первый раз приезжает в наш город из Варшавы, и традиционно это происходит осенью. В месте с Ильей Змеевым на одной сцене выступит одессит и музыкант Алексей Семенищев.

Начало в 17.00.

Адрес: улица Троицкая, 49.

Вход свободный.

Фото: 2gis.com

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