«Эх, жизнь…»: польский актер и одесский музыкант приглашают на творческий вечер

15 ноября в библиотеке имени Грушевского организуют литературные чтения актера Ильи Змеева и музыканта Алексея Семенищева. Они представят авторскую программу «Эх, жизнь!..», где исполнят произведения Антона Чехова, Василия Шукшина, Сергея Довлатова и Александра Галича.
Илья Змеев — известный в Польше актер, чтец и радио-ведущий. Он уже не первый раз приезжает в наш город из Варшавы, и традиционно это происходит осенью. В месте с Ильей Змеевым на одной сцене выступит одессит и музыкант Алексей Семенищев.
Начало в 17.00.
Адрес: улица Троицкая, 49.
Вход свободный.
Фото: 2gis.com