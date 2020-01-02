Ялинка з автівок: одеські патрульні оригінально привітали містян зі святами (відео)

Про це повідомляє пресслужба ПАтрульної поліції в Одеській області.

Масштабний флешмоб організували патрульні поліцейські та бійці Національної гвардії. Все, аби зробити великий сюрприз жителям міста у новорічні свята.

В акції взяли участь понад пів сотні осіб, залучили також 18 службових автомобілів.

Новорічний флешмоб правоохоронців міста ОдесиМасштабний флешмоб організували патрульні поліцейські та бійці Національної гвардії. Все, аби зробити великий сюрприз жителям міста у новорічні свята.В акції взяли участь понад пів сотні осіб, залучили також 18 службових автомобілів. #ПорядокЦеТи #патрульнаполіціяукраїни #патрульнаполіціяодеси #патрульнаполіція #police #patrolpolce #patrolpolceua #od_patrolpolice #НГУ #NGU #Нацгвардія #NationalGuardOfUkraine #ПівденнеОТО #NGUSouth #3012НГУ #3012NGU #Одеса #Odesa #НовийРік #флешмоб Gepostet von Патрульна поліція Одеської області am Dienstag, 31. Dezember 2019

Фото: скріншот з відеозапису

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