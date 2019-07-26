Які вулиці Одеси сьогодні залишаться без водопостачання: список адрес

Води не буде у зв’язку з ремонтними роботами.

Про це повідомляє прес-служба «Інфоксводоканалу».

Наразі розпочалися ремонтні роботи на вулиці Нікітіна, 7.

У зв’язку з цим орієнтовно до 16:00 буде відсутнє водопостачання за адресами:

Вулиця Винниченка, усі будинки;

Вулиця Ширшова, усі будинки;

Вулиця Лавочна, усі будинки;

Молодіжна площа, усі будинки;

Вулиця Тиха, усі будинки;

Вулиця Нікітіна, усі будинки;

Вулиця Бадаєва, усі будинки;

Вулиця Декабристів, усі будинки;

Вулиця Червонослобідська, усі будинки;

Вулиця Слобідська, усі будинки.

О 13:15 розпочалися ремонтні роботи на вулиці Зоопаркова, 13-а.

У зв’язку з цим орієнтовно до 18:00 буде відсутнє водопостачання за адресами:

Вулиця Піонерська (Академічна), №1-3/2;

Вулиця Маршала Говорова №10-18;

Вулиця Зоопаркова № 11-25.

О 10:30 розпочалися ремонтні роботи на вулиці Вапняна, 75.

У зв’язку з цим орієнтовно до 23:00 буде відсутнє водопостачання за адресами:

Вулиця Вапняна, усі будинки;

Провулок Ширяївський, усі будинки;

Провулок Любашівський, усі будинки.

О 13:45 розпочалися ремонтні роботи на вулиці Академіка Корольова, 3.

У зв’язку з цим орієнтовно до 18:00 буде відсутнє водопостачання за адресами:

Вулиця Академіка Корольова № 1-5/2;

Вулиця 25-ї Чапаївської Дивізії №5.

Фото: NewsOne