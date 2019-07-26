fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Які вулиці Одеси сьогодні залишаться без водопостачання: список адрес

Які вулиці Одеси сьогодні залишаться без водопостачання: список адрес

Води не буде у зв’язку з ремонтними роботами.

Про це повідомляє прес-служба «Інфоксводоканалу».

Наразі розпочалися ремонтні роботи на вулиці  Нікітіна, 7.

У зв’язку з цим орієнтовно до 16:00 буде відсутнє водопостачання за адресами:

  • Вулиця Винниченка, усі будинки;
  • Вулиця Ширшова, усі будинки;
  • Вулиця Лавочна, усі будинки;
  • Молодіжна площа, усі будинки;
  • Вулиця Тиха, усі будинки;
  • Вулиця Нікітіна, усі будинки;
  • Вулиця Бадаєва, усі будинки;
  • Вулиця Декабристів, усі будинки;
  • Вулиця Червонослобідська, усі будинки;
  • Вулиця Слобідська, усі будинки.

О 13:15 розпочалися ремонтні роботи на вулиці Зоопаркова, 13-а.

У зв’язку з цим орієнтовно до 18:00 буде відсутнє водопостачання за адресами:

  • Вулиця Піонерська (Академічна), №1-3/2;
  • Вулиця Маршала Говорова №10-18;
  • Вулиця Зоопаркова № 11-25.

О 10:30 розпочалися ремонтні роботи на вулиці Вапняна, 75.

У зв’язку з цим орієнтовно до 23:00 буде відсутнє водопостачання за адресами:

  • Вулиця Вапняна, усі будинки;
  • Провулок Ширяївський, усі будинки;
  • Провулок Любашівський, усі будинки.
  • О 13:45 розпочалися ремонтні роботи на вулиці Академіка Корольова, 3.
  • У зв’язку з цим орієнтовно до 18:00 буде відсутнє водопостачання за адресами:
  • Вулиця Академіка Корольова № 1-5/2;
  • Вулиця 25-ї Чапаївської Дивізії №5.

Фото: NewsOne

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить