Які вулиці Одеси сьогодні залишаться без водопостачання: список адрес

Води не буде у зв’язку з ремонтними роботами.
Про це повідомляє прес-служба «Інфоксводоканалу».
Наразі розпочалися ремонтні роботи на вулиці Нікітіна, 7.
У зв’язку з цим орієнтовно до 16:00 буде відсутнє водопостачання за адресами:
- Вулиця Винниченка, усі будинки;
- Вулиця Ширшова, усі будинки;
- Вулиця Лавочна, усі будинки;
- Молодіжна площа, усі будинки;
- Вулиця Тиха, усі будинки;
- Вулиця Нікітіна, усі будинки;
- Вулиця Бадаєва, усі будинки;
- Вулиця Декабристів, усі будинки;
- Вулиця Червонослобідська, усі будинки;
- Вулиця Слобідська, усі будинки.
О 13:15 розпочалися ремонтні роботи на вулиці Зоопаркова, 13-а.
У зв’язку з цим орієнтовно до 18:00 буде відсутнє водопостачання за адресами:
- Вулиця Піонерська (Академічна), №1-3/2;
- Вулиця Маршала Говорова №10-18;
- Вулиця Зоопаркова № 11-25.
О 10:30 розпочалися ремонтні роботи на вулиці Вапняна, 75.
У зв’язку з цим орієнтовно до 23:00 буде відсутнє водопостачання за адресами:
- Вулиця Вапняна, усі будинки;
- Провулок Ширяївський, усі будинки;
- Провулок Любашівський, усі будинки.
- О 13:45 розпочалися ремонтні роботи на вулиці Академіка Корольова, 3.
- У зв’язку з цим орієнтовно до 18:00 буде відсутнє водопостачання за адресами:
- Вулиця Академіка Корольова № 1-5/2;
- Вулиця 25-ї Чапаївської Дивізії №5.
Фото: NewsOne
Выскажите ваше мнение. Это важно.