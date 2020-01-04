Як в Одесі святкуватимуть Різдво: програма заходів

На одеситів чекають конкурси, фестивалі та парад.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
5-6 січня 2020 року в Центральному парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка відбудеться фестиваль «Щедре Різдво». Гостей чекають різдвяні привітання, святкові виступи творчих колективів та цікаві конкурси.
Початок – об 11:00.
7 січня з 14:00 у Ротонді Міського саду Одеси розпочнеться традиційний відкритий фольклорний фестиваль «Різдво на Дерибасівській».
У рамках фестивалю заплановані: конкурс колядок, святковий концерт, ярмарок виробів народних умільців України, безкоштовне частування кутею, конкурс на кращий калач з дегустацією, ігри та розваги.
7 січня одесити і гості міста зможуть помилуватися яскравим видовищем – барвистим парадом Різдвяних трамваїв на Старосінній площі.
Виїзд з депо по вул. Водопровідній:
– маршрут № 26 – о 17:00 («Одіссей макс»);
– маршрут № 5 – о 17:42;
– маршрут № 28 – о 18:16.
Фото: УНІАН
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